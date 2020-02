Sanremo 2020, cantanti e canzoni in gara: tutti gli ospiti di Sanremo 2020 e i conduttori di Sanremo 2020

E’ un Sanremo ricco di novità quello del 2020. Tantissimi gli ospiti. Il Festival condotto per la prima volta da Amadeus dimostra un equilibrio tra novità e tradizione. Molti i cantanti big in gara già noti al grande pubblico come Piero Pelù o Rita Pavone. Altri, invece, come Achille Lauro, sono meno conosciuti da quella che è la classica platea della kermesse musicale più famosa della televisione italiana.

Il Festival di Sanremo 2020, il programma

I conduttori

Le cinque puntata del Festival si terranno nel teatro Ariston in diretta su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020. Il conduttore principale sarà Amadeus, che però nel corso delle serate verrà affiancato da diverse conduttrici e co-conduttori che si alterneranno sul palco. Tra le tante Antonella Clerici, Diletta Leotta, Rula Jebreal, Sabrina Salerno e le giornaliste Laura Chimenti (moglie di Claudio Briganti) ed Emma D’Aquino. Nei panni del mattatore Rosario Fiorello.

Gli ospiti

In prima serata (e in quelle successive) ci sarà Tiziano Ferro che canterà “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Poi Gessica Notaro, che racconterà la sua storia di violenza. Non mancherà la storica coppia Al Bano e Romina Power con la canzone “Raccogli l’attimo”. Successivamente saliranno sul palco Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart, tre degli attori del cast del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Tra gli ospiti importanti della seconda serata figurano I Ricchi e Poveri, Paolo Palumbo, Zucchero Fornaciari, Massimo Ranieri e Gigi d’Alessio.

La scaletta della terza serata è invece dedicata ai duetti degli artisti in gara con ospiti speciali. Sul palco anche Lewis Capaldi, Mika, Roberto Benigni, il cast di “L’amica geniale”, Fiorello e Tiziano Ferro, presenti ogni serata del Festival. Nella quarta serata calcheranno il palco di Sanremo in qualità di ospiti Ghali, Johnny Dorelli, Dua Lipa e Ivan Cottini. Nella quinta e ultima serata, quella della finale, Amadeus presenterà il cast del film “La mia banda suona il pop” con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Rocco Papaleo.

I cantanti in gara

I cantanti in gara sono 32, di cui 24 “big” e 8 nuove proposte. Amadeus ha specificato che la scelta è stata fatta solo basandosi sulle «canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit».

Sanremo 2020, sezione big: cantanti e canzoni

Achille Lauro – "Me ne frego"

– Spiegazione e significato

Alberto Urso – "Il sole ad est"

– Spiegazione e significato

Anastasio – "Rosso di rabbia"

– Spiegazione e significato

Bugo e Morgan – "Sincero"

– Spiegazione e significato

Diodato – "Fai rumore"

– Spiegazione e significato

Elettra Lamborghini – "Musica (e il resto scompare)"

– Spiegazione e significato

Elodie – "Andromeda"

– Spiegazione e significato

Enrico Nigiotti – "Baciami adesso"

– Spiegazione e significato

Francesco Gabbani – "Viceversa"

– Spiegazione e significato

Giordana Angi – "Come mia madre"

– Spiegazione e significato

Irene Grandi – “Finalmente io”

Junior Cally – "No grazie"

– Spiegazione e significato

Le Vibrazioni – "Dov'è"

Levante – "Tikibombom"

– Spiegazione e significato

Marco Masini – "Il confronto"

Michele Zarrillo – "Nell'estasi o nel fango"

Paolo Jannacci – "Voglio parlarti adesso"

Piero Pelù – "Gigante"

Pinguini Tattici Nucleari – "Ringo Starr"

– Spiegazione e significato

Rancore – "Eden"

– Spiegazione e significato

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Riki – "Lo sappiamo entrambi"

– Spiegazione e significato

Rita Pavone – "Niente (Resilienza 74)"

– Spiegazione e significato

Tosca – "Ho amato tutto"

Sanremo Young, gli 8 cantanti

Eugenio in Via Di Gioia – "Tsunami"

Fadi – "Due noi"

Fasma – "Per sentirmi vivo"

Gabriella Martinelli e Lula – "Il gigante d'acciaio"

Leo Gassmann – "Vai bene così"

Marco Sentieri – "Billy blu"

Matteo Faustini – "Nel bene e nel male"

Tecla Insolia – "8 marzo"