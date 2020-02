Alberto Urso chi è, età, Sanremo 2020, fidanzata

Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è uno dei prossimi concorrenti del Festival di Sanremo 2020. Uno tra i ventiquattro cantanti in gara, Alberto Russo classe 1997 ha avuto successo già nel 2010 e da allora di strada ne ha fatta. Vediamo chi è, la sua carriera e scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Da Ti Lascio Una Canzone a Sanremo 2020: tutte le apparizioni di Alberto Urso

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Urso è noto al piccolo e grande pubblico per aver vinto nel 2010 insieme ad altri concorrenti, il noto programma “Ti Lascio una Canzone”. Dopo essersi laureato al conservatorio di Matera come polistrumentista, approda sulla quinta rete dalla signora della Tv Maria De Filippi. Partecipa nel 2018 e nel 2019 alla diciottesima edizione del programma “Amici”, arrivando primo. La vittoria di Amici lo porterà a solcare palchi di successo, esibendosi ai “Seat Music Awards 2019”, a “Battiti Live” fino all’ “Anno che Verrà”, dove è stato annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2020.

L’amore per la nonna di Alberto Urso e la sua vita privata

In una recente intervista Alberto Urso parlando della sua canzone per Sanremo 2020 “Il Sole ad Est” ha dichiarato di averla pensata e immaginata dedicandola a sua nonna. Un ricordo dolcissimo di una donna per lui protagonista della sua vita. Su Instagram ha affermato: “In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo.

“Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me”.

Le critiche ad Amici e la fidanzata Valentina Vernia

Il cantante lirico è stato criticato durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Notato da Stash nel 2018 infatti, sarebbe stato inizialmente criticato per la sua notorietà. Il fatto che avesse partecipato a “Ti lascio una Canzone” secondo alcuni avrebbe compresso la sua partecipazione al talent come nuova scoperta. Ma il dubbio sul suo conto è durato ben poco, regalandogli un grande successo e infine la vittoria.

Alberto Urso è legato sentimentalmente alla ballerina conosciuta tra i banchi di Amici, Valentina Vernia. La giovane ballerina di Avellino, classe 1995, segue ormai il suo fidanzato ovunque.