Chi è Laura Chimenti: vita privata, marito, figli, carriera della nota giornalista del Tg1

Laura Chimenti è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. La presenza della giornalista romana sul palco dell’Ariston è prevista nella serata di oggi accanto alla collega del Tg1 Emma D’Aquino. Entrambe le giornaliste condurranno la seconda serata insieme ad Amadeus subentrando a Diletta Leotta e Rula Jebreal che hanno invece condotto la prima puntata del martedì.

Chi è Laura Chimenti?

Giornalista e conduttrice del TG1, Laura Chimenti è del segno dei Pesci, essendo nata il 25 febbraio del 1976. La sua città di origine è Roma, centro di gravità permanente di una carriera luminosa nel mondo della tv. Volto famosissimo del Tg1, è anche una donna molto sensibile e raffinata. Lo possiamo notare già attraverso lo schermo, grazie ai suoi look sempre molto curati e ricercati. Una vera regina di stile, che si è imposta a suon di eleganza e delicatezza nei salotti di tutti gli italiani!

Proprio di stile si è occupata nel 1996 con una rubrica Rai intitolata Style, interamente realizzata e condotta da lei. Dal 2000 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti, nome tra i più affermati sulla scena nazionale. Oltre alla conduzione del telegiornale di Rai 1, nel 2020 viene scelta da Amadeus tra le sue co-conduttrici di Sanremo, insieme ad altre 9 donne di spicco. Pensate che ha aperto un profilo Instagram proprio per l’occasione!

La vita privata di Laura Chimenti: figli e marito

Nel cuore della giornalista c’è sempre posto per l’amore: infatti, Laura Chimenti è sposata e suo marito si chiama Claudio Briganti. Dal matrimonio è nata una figlia, venuta al mondo nel 2008 per la gioia di mamma e papà. Ma la coppia non si è fermata e ha avuto altre due figlie: “Lui mi ha dato i miei tre figli, Margherita di dodici anni, Bianca di sei e Gloria di quattro“, ha rivelato la giornalista nel 2019 a Storie Italiane, parlando del marito. Le sue tre figlie assorbono gran parte delle sue giornate: sono impegnative da gestire, ma con loro può tornare bambina anche lei. “Alla grande chiedo consigli, parliamo come se fossimo coetanee“, ha rivelato a Storie Italiane. La persone più importanti della sua vita (oltre alle figlie) sono suo marito e la mamma: quest’ultima è la persona che la dà i consigli e i pareri più importanti. Inoltre, è la prima persona che chiama quando finisce di condurre il telegiornale, come ha rivelato a Storie Italiane.

Chi è il marito di Laura Chimenti, Claudio Briganti?

Non sappiamo molto di Claudio Briganti, ma Laura in passato ha raccontato ad Eleonora Daniele che: “Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore“. “Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito, mi hanno spinto a fare tutto quello che ho fatto, mi hanno fatto fare tutto quello che volevo“, ha rivelato. Claudio Briganti è Presidente MSP Roma, il Movimento Sportivo Popolare Italia, ma non ha profili social.

Laura Chimenti in 5 curiosità

• Fu chiamata a ricoprire il ruolo di conduttrice del Tg1, in prima serata, dopo l’addio di Maria Luisa Busi per attriti con la direzione Minzolini.

• Ogni mattina legge l’oroscopo: questa la curiosa rivelazione della giornalista che è solita ‘sbirciare’ quotidianamente nel percorso che le stelle riservano alla sua giornata…

• Ama molto ballare, ma non cederebbe mai al fascino di Ballando con le stelle: non lo ritiene consono al suo ruolo in azienda, come ha rivelato a Storie Italiane.

• La sua musica preferita? Il rock.

• Non sono mai trapelate informazioni sui suoi cachet.