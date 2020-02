Il Gigante d’Acciaio: testo canzone e significato a Sanremo 2020

Gabriela Martinelli e Lula portano sul palco dell’Ariston il dramma di Taranto. Le due cantanti legate alla Puglia e alla sua storia raccontano un episodio legato all’Ex Ilva di Taranto.

Gabriella Martinelli, classe 1986 e Lula classe 1995 per la prima volta infatti calcano insieme il palco dell’Ariston. Il festival di Sanremo giunto alla sua settantesima edizione e condotto da Amadeus si offre quindi da sfondo ad una tematica importante.

Significato canzone”Il Gigante d’Acciaio”

La canzone di Gabriella Martinelli e Lula parla del Gigante d’Acciaio, ovvero dell’ex Ilva di Taranto e di tutti i sacrifici di chi ha vissuto e convive con l’incubo dell’Ilva. Una canzone dal forte carattere sociale e dalle note progressive. La vita si spezza nelle mani del gigante, in riferimento ai tanti morti dell’Ilva e in generale a tutti i lavoratori che purtroppo ogni anno muoiono sui posti di lavoro. Un testo impegnativo che merita di essere ascoltato e riletto con attenzione

Testo de ” Il Gigante d’Acciaio” :

Mi piace la mia città

e questo è il mio quartiere tutto rosso

gli alberi, le facciate delle case

quello che però non capisco

e che mi fa arrabbiare è che quando c’è vento

non posso uscire a giocare

Si chiudono le finestre

chiudono anche le scuole

c’è una puzza pazzesca e non si può respirare

quando c’è vento nel mio quartiere

non si può giocare

Mio padre lavora in un posto grandissimo

lui lo chiama il gigante d’acciaio

con grandi camini che fumano sul mare

e gli ho sentito dire

che dà lavoro a diecimila persone

eppure papà da lì se ne vuole andare

dice sempre: “non possiamo scegliere se vivere o lavorare

non possiamo scegliere se vivere o lavorare

se scappare o morire”

Non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta

non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta ancora

Papà stava bene, s’è fatto una casa

ha sposato due figlie e mo’ resto io

con dieci anni d’amianto e molte rughe

ha lasciato l’inferno per darlo a me

Ero troppo giovane per capire

e ho provato a scappare

ma mi mancava il mare

mi mancava il mare

mi mancava mia nonna

e il sentirmi dire

Ué guagliò vid ca’ qua so tutt cos buene

Non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta

non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta ancora

chi ci darà una risposta

Macchiami il cuore con un pugno dentro al petto

cambia il finale di una storia che ho già letto

tutti lo sanno ma nessuno parla

tanto funziona così

spesso mi dicono “vattene da qui”

ma signori io ho famiglia

e davanti un muro, sulle spalle un mutuo

son già marcio dentro

ormai fa lo stesso

non lo disco spesso

ti confesso non ho più un futuro

Non ci sarà

non ci sarà un’altra volta, un’altra volta no, un’altra volta no

chi ci darà una risposta signori

non ci sarà

sarà diverso stavolta un’altra volta

non ci sarà un’altra volta, un’altra volta ancora

Timbro ai tornelli della portineria

sono le sette di una sera qualunque

ma il vento è forte, sempre più forte

spezza la vita e le speranze restano chiuse

nelle mani del gigante

.