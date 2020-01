Rancore chi è? Età, altezza, fidanzata del rapper Rancore cantante a Sanremo 2020, biografia e vita

Chi è Rancore? Quanto è alto il cantante di Sanremo? Quanti anni ha? Chi è la fidanzata del rapper? Grazie alla sua musica, ai suoi testi e alle sue canzoni è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di persone che lo seguono con affetto. In particolare tra i giovani è uno dei cantanti di punta tra i più seguiti e apprezzati.

Rancore: età, altezza e fidanzata

Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, nasce a Roma il 19 luglio 1989. Ha dunque 30 anni, ed è alto 180cm. Figlio di un uomo croato e di una donna egiziana, si avvicina alla scrittura rap nel 2004 a soli 14 anni. Della vita privata di Rancore si sa veramente pochissimo in quanto il ragazzo anche sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta 121 mila followers, pubblica soltanto post e video relativi al suo lavoro.

Carriera di Rancore

Rancore entra in contatto con la scena hip hop romana a soli 14 anni grazie a Phat Roma, una manifestazione di improvvisazione che frequenta con cadenza settimanale. Durante questa manifestazione conosce Jimmy e Dj Tetris, che lo seguiranno durante la realizzazione del suo primo disco intitolato Segui me, pubblicato nel 2006 e che riscuote un notevole successo.

Due anni dopo Segui me abbandona la sua etichetta discografica per intraprendere un nuovo progetto. Questa fasa del lavoro per Rancore è molto importante, perchè gli permette di collaborare con artisti come Fedez.

Nel 2010 Rancore inizia a lavorare con DJ Myke, con cui realizza l’anno dopo l’album Elettrico. Mentre nel 2011 partecipa anche all’MTV Spit Gala. Rancore da questa manifestazione ne esce vincitore a pari merito con Clementino.

Nel 2012 pubblica un nuovo disco in collaborazione con DJ Myke, intitolato Silenzio. Negli ultimi anni Rancore, ormai divenuto famoso, ha preso parte a diverse collaborazioni anche al di fuori del mondo hip hop.

Il vero successo di Rancore arriva però nel 2018, quando pubblica il disco Musica per bambini, che contiene la canzone Sangue di drago. Brano questo che lo consacra definitivamente.

L’esperienza a Sanremo 2020

Rancore riesce a farsi conoscere anche al di fuori del mondo hip hop grazie alla partecipazione a Sanremo insieme a Daniele Silvestri. I due cantanti duettarano nel 2019 con il brano Argento Vivo. Quest’anno torna a Sanremo. Infatti è uno dei 22 concorrenti in gara per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, presentato da Amadeus. Il cantante questa volta però parteciperà da solista, con il brano Eden.

