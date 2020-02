Anastasio concorrente di Sanremo 2020, chi è, curiosità, età

Chi è il cantante vincitore della XII edizione di X-Factor concorrente di Sanremo 2020

Marco Anastasio, nato il 13 maggio 1997 è uno dei prossimi ventiquattro concorrenti dell’imminente festival di Sanremo. Vincitore della dodicesima edizione di X-Factor il cantante rapper è noto per la sua giovane età e per il suo talento di cantautore. Marco Anastasio è nato a Meta, nel Sorrentino e la sua passione per il rapper lo porta giovanissimo già nel 2015 con lo pseudonimo di Nasta, alcuni pezzi.

Vita Privata e fidanzata

La vita privata del rapper cantautore Anastasio resta un mistero. Il ventunenne del segno del toro è stato intravisto con una ragazza negli ultimi tempi in atteggiamenti intimi e confidenziali: non si ha però certezza del suo essere single o impegnato. All’attività di giovane emergente della musica rap italiana, Anastasio ha affiancato la passione per lo studio, dichiarando di avere in sospeso solo tre esami per la laurea in scienze agrarie, forestali e ambientali. Ama viaggiare ed è un grande tifoso del Napoli. Alcuni follower di Instagram lo avrebbero accusato di essere fascista per alcune sue affermazioni sui social: il rapper ha risposto rinnegando le accuse e affermando di essere un libero pensatore. Nota anche la sua passione per l’ex Mister del Napoli Sarri, stessa che è venuta meno quando l’allenatore ha lasciato la sua squadra “del cuore”.

Anastasio detto Nasta su youtube

Gli esordi del 2015 lo vedono partecipare alla vita del social dei video YouTube con lo pseudonimo di Nasta: prodotto da Gigi Emme pubblicherà il suo primo album “Disciplina Sperimentale”. L’album riscuoterà un buon successo e aprirà la strada alla futura partecipazione ad X-Factor.

Da X- Factor a Sanremo

Nel 2018 Anastasio partecipa alla dodicesima edizione del programma di talent musicali X-Factor. Gareggiando nella categoria 16/24 uomini coordinata da Mara Maionchi, vince il programma con il pezzo inedito “La fine del mondo” . L’anno successivo partecipa come ospite all’edizione 2019 del Festival di Sanremo e alla fine dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione alla settantesima edizione, che avrà inizio stasera.

Pronostici vincenti per Anastasio, nella top chart dei preferiti per “Rosso di Rabbia”

La canzone di Anastasio per il festival di Sanremo 2020 dal titolo “Rosso di Rabbia”, sembra aver già conquistato tutti i pronostici della critica e del pubblico. Dato tra i favoriti per il podio, vedremo nei prossimi giorni se nel corso della settantesima edizione del festival di Sanremo vi sarà conferma di ciò. “Rosso di Rabbia” anticipa l’album d’esordio del cantautore rap di Meta “Atto Zero”.