Testo canzone Riki a Sanremo “Lo sappiamo entrambi”: significato della canzone di Riki

Testo della canzone di Riki a Sanremo dal titolo “Lo sappiamo entrambi”. Alla sua prima partecipazione a Sanremo, il giovane cantante, uscito dal talent Amici di Maria De Filippi, si presenta al festival 2020 con la canzone dal titolo “Lo sappiamo entrambi”.

C’è molta attesa per il suo esordio al Festival di Sanremo 2020, anche perché è potenzialmente tra i più amati dal pubblico giovane, più avvezzo al televoto per sostenere i propri beniamini.

Testo canzone Riki “Lo sappiamo entrambi”

di R. Marcuzzo – R. Scirè – R. Marcuzzo

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Mamely Edizioni Musicali/Ghest – Milano

Le luci si spengono

Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte

E ascolta fissandoci

Tra storie che scorrono

Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi

Restiamo distanti restandoci accanto

Non lo noti anche tu?

Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio

A mezz’aria e senza alzarsi di più

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Parole che inciampano

Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso

E poi sul telefono

Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato

Ti diverti e ti annoi

Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato

Non rispondi se ti chiedo di noi

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Ci riproviamo ma la voce singhiozza

Urlami in faccia rinfaccia e vai

Silenzio in mezzo e dopo un po’

Il frastuono e poi il silenzio ancora

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che hai di me

Mi scrivi e dopo cancelli

Non mi scrivi che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Significato canzone di Riki a Sanremo “Lo sappiamo entrambi”

Il testo della canzone di Riki parla d’amore, di una storia intensa apparentemente finita, un rapporto che va alla deriva e che porta con sé una profonda sofferenza. Il canzone esprime nel testo la difficoltà di parlarsi, di comprendere cosa sta accadendo tra due persone prima innamorate e poi, improvvisamente distanti.

Riki cerca di raccontare attraverso la sua musica, come può essere difficile rapportarsi con un amore che sembra arrivato al capolinea, per il quale non si può far altro che reagire per salvare quanto di buono e di importante è rimasto di un sentimento così forte ed intenso.