Paolo Jannacci a Sanremo: età, altezza, figlia e moglie del figlio di Enzo Jannacci

Paolo Maria Jannacci è uno dei cantanti in gara per Sanremo 2020 con il brano “Voglio parlarti adesso”. E’ figlio del cantautore milanese Enzo Jannacci, da cui ha ereditato la passione per la musica. Ma quanti anni ha? E’ sposato? Ha figli? Quanto è alto?

Paolo Jannacci: età, altezza e biografia

E’ nato a Milano il 5 settembre 1972. Ha 47 anni e ne compirà 48 nei prossimi mesi. Musicista, compositore e arrangiatore, è alto circa un 1,80 centimetri. Cresce in un ambiente familiare influenzato dalla presenza del papà. Inizia lo studio dello strumento all’età di sei anni con Lina Marzotto Pollini e Davide Tai. Prosegue gli studi di armonia con il padre Enzo Jannacci, Paolo Tomelleri e il Maestro Ilario Nicotra.

In contemporanea porta avanti una formazione linguistico-umanistica. E così, mentre alla sola età di 16 anni diventa un musicista professionista, nel 1988, nel 1990 si diploma in lingue al liceo linguistico Internazionale di Milano. Dal 2008 si perfeziona musicalmente presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como con il maestro Carlo Morena. Nel 2020 decide di partecipare al Festival di Sanremo. Non sono mancate le voci sulle presunte raccomandazioni del padre Enzo e il peso che il suo cognome ha avuto nella scelta dei selezionatori.

Vita privata: figlia e moglie

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Paolo Jannacci. Le uniche che sono trapelate, al momento, parlano di un matrimonio con una donna, Chiara. Con lei ha avuto nel 2008 una figlia dal nome di Allegra, in pratica la nipote di Enzo Jannacci. Non siamo a conoscenza dell’età di Chiara, la moglie del polistrumentista e direttore d’orchestra. L’uomo, infatti, è sempre stato molto attento alla privacy sua e della sua famiglia.

