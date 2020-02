Sanremo Young, chi è Tecla Insolia: età, dove è nata, genitori

Tecla Insolia è tra le nuove proposte di Sanremo 2020. La giovane cantante ha vinto l’edizione di Sanremo Young, condotta da Antonella Clerici, e il brano che canterà sul palco dell’Ariston, è “8 Marzo“, canzone dedicata alle donne. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, dove è nata, chi sono i genitori.

Tecla Insolia, età e dove è nata

Nata a Varese il 13 gennaio del 2004. Tecla Insolia ha appena 16 anni ed è una delle più giovani partecipanti della competizione canora in onda su Rai1. Pur essendo nata in Lombardia, gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza, Tecla l’ha trascorsa in provincia di Livorno, precisamente a Piombino, in Toscana.

Tecla Insolia, genitori

La sua famiglia è composta da mamma Maria, papà Vincenzo, i fratelli Gioele (13 anni) e Santiago (2 anni), ed i due cani Pepe e Hulk. La giovane ha origini siciliane: il padre è di Floridia e la mamma di Solarino.

La passione per il canto nasce fin da bambina tanto che Tecla, assecondata dai genitori, ha iniziato a seguire delle lezioni di recitazione e di canto. Tre anni fa ha partecipato al programma “Pequeños Gigantes” ed ha fatto una piccola parte nella fiction rai “L’allieva”.

