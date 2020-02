Chi è Zucchero Fornaciari: età, figli, moglie, canzoni del cantante ospite a Sanremo 2020

Sanremo 2020. Questa sera, 5 febbraio 2020, su Rai 1 va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 che avrà come super ospite Zucchero “Sugar” Fornaciari, uno degli artisti italiani più amati e apprezzati nel mondo.

Chi è Zucchero Fornaciari?

Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari è nato a Reggio nell’Emilia il 25 settembre 1955 sotto il segno della Bilancia. Ha 64 anni ed è uno dei maggiori artisti italiani. Il cantautore è apprezzato in tutto il mondo e ha regalato alla storia della musica successi indimenticabili. Le canzoni di Zucchero sono una rivisitazione del soul e del blues, adattate ai gusti del grande pubblico.

La biografia di Zucchero, dagli esordi al successo

Cresciuto con la passione della musica, Zucchero Fornaciari per mantenersi ha dovuto fare anche i lavori più umili. È sempre stato orgoglioso dei suoi trascorsi da salumiere e da fornaio, non nascondendo il suo amore per la cucina. Il rapporto con la musica è quantomeno controverso. Ignora di fatto la sua passione fino a pochi esami dalla laurea in Veterinaria, quando decide di lasciare gli studi per dedicarsi alla carriera da musicista. Inizia a farsi conoscere nel settore nel 1981, quando con i Taxi vince il Festival di Castrocaro. Ma la strada non è per nulla in discesa. La sua prima apparizione al Festival di Sanremo nelle Categoria Giovani si conclude con un disastroso penultimo posto che non lascia grandi speranze. Zucchero punta tutto sul suo primo album, ma anche questo si tradurrà in un fiasco inaspettato e roboante.

La svolta arriverà intorno alla metà degli anni Ottanta, quando il cantante decide di partire alla volta dell’America. Sarà qui che incontrerà il blues e il jazz e traccerà le linee di quello che poi sarà il suo stile inconfondibile. Il ritorno in Italia è segnato dalla sua seconda apparizione a Sanremo. Partecipa con il brano Donne e colleziona un altro penultimo posto, ma questa volta il pubblico lo premierà in termini di ascolti. Tra il 1986 e il 1987 arriva la consacrazione con la pubblicazione dell’album Rispetto e poi con la vittoria al Festivalbar con la canzone Non ti sopporto più. Uno dei grandi vanti del cantautore è quello di essere stato l’unico italiano ad essersi esibito nello storico concerto di Woodstock.

Zucchero Fornaciari: figli e moglie

Zucchero Fornaciari è stato sposato con Angela Figliè da cui ha avuto due figlie, Alice e Irene, quest’ultima diventata una cantante di grande successo. Il matrimonio è naufragato negli anni’80 e successivamente ha sofferto di depressione. A Vanity Fair ha rivelato di aver assunto medicinali come il Prozac per più di sei mesi.

La vita privata di Zucchero: il blues come cura dalla depressione

Il cantautore è stato sposato con Angela Figliè, madre delle prime due figlie di Zucchero, Alice e Irene. Il matrimonio è finito negli anni Ottanta lasciando un segno indelebile nell’animo dell’artista. Dopo la separazione dalla moglie ha avuto una profonda crisi depressiva superata solo grazie all’aiuto di medici e medicinali. “Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. È stata durissima, prendevo farmaci, sei mesi di Prozac, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco”, ha rivelato il cantante in una lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

Successivamente Zucchero ha ritrovato la serenità e il sorriso con Francesca Mozer, sposata in seconde nozze. Dalla relazione è nato Adelmo Blue Oltre che un suo segno di riconoscimento, il cappello è anche una grande passione di Zucchero: sembra che abbia una collezione con più di trecento copricapi. E ce ne sarebbero per tutti i gusti, dal leopardato a un decisamente più sobrio cilindro nero.

Zucchero in 7 curiosità

• Prima di sfondare come musicista ha studiato veterinaria all’università e ha svolto diversi impieghi come il tornitore, il salumiere e il fornaio, solo per citarne alcuni. Zucchero

• Sapevi che…è l’unico cantante italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock?

•Ha una collezione di capelli e ha rivelato di possederne oltre 300.

• 13 buone ragioni è una canzone che ha dedicato alla sua prima moglie, e in cui elenca i motivi per cui avrebbe preferito una birra a una donna come lei.

• Il nome d’arte di Zucchero è dovuto al soprannome con cui era solito chiamarlo una maestra delle elementari.

• Tre dei suoi migliori amici sono Eric Clapton, Bono degli U2 e Sting.

• Nonostante la visibilità e l’apprezzamento ottenuto sin dai primi anni della sua carriera, non sono conosciuti i guadagni di Zucchero Fornaciari.