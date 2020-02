Sanremo 2020, Diodato in gara con il brano “Fai Rumore”: testo e significato

Sanremo 2020. Diodato è uno dei 24 artisti “Big” che parteciperanno al 70esimo Festival della Canzone Italiana in onda oggi fino all’8 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e trasmesso in diretta su Rai1.

“Fai Rumore”, significato del brano di Diodato a Sanremo 2020

Il brano parla della fine di una storia d’amore, in cui viene a mancare la comunicazione tra i due. Un testo pieno di malinconia e nostalgia, che entrano nel cuore.

“Fai rumore” testo del brano di Diodato a Sanremo 2020

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.