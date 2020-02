Elettra Lamborghini: età, peso, fidanzato, altezza della cantante di Sanremo 2020

Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c’è anche Elettra Lamborghini, con il brano “Musica (e il resto scompare)”.

Chi è Elettra Miura Lamborghini? Altezza, peso, età

Elettra Miura Lamborghini nasce il 17 maggio 1994 (sotto il segno zodiacale del Toro) ed è sfrontata e ricchissima. E’ alta circa 165 cm per un peso che oscilla tra i 57 chili e 60 kg. Nel 2018 ha lanciato la sua carriera musicale: dopo il singolo Pem Pem, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata. Nel 2019, invece, è diventata giudice di The Voice of Italy. E’ la nipote del fondatore della nota casa automobilistica Ferruccio Lamborghini.

Nonostante l’idea che la sua musica dà di lei, si definisce una brava ragazza. Il pubblico la ama al punto che a dicembre 2019 la vediamo in un programma tutto suo, su Mtv: Elettra – Twerking Queen, che mostra ai suoi fan il dietro le quinte della preparazione del disco omonimo. Bisogna anche dire che il suo stile di vita non deve essere semplice: più volte è finita in ospedale a causa dello stress. Inoltre, durante il suo concerto del 3 agosto 2019 a Lignano Sabbiadoro è stata costretta a interrompere la performance perchè alcuni nel pubblico hanno iniziato a spingere la folla causando attimi di paura.

6 curiosità su Elettra Miura Lamborghini

Il suo secondo nome, Miura, riprende uno dei modelli più veloci e amati della Lamborghini, che costa oltre 1 milione di euro. Miura, inoltre, è il nome che suo padre ha scelto ispirandosi alla razza più famosa di tori, gli stessi che si trovano sul cofano delle sue prestigiose auto di famiglia.

• Ha oltre 30 cani, 4 chihuahua e 5 cavalli, che va a trovare ogni settimana nel suo maneggio. Per accudire i suoi cani ha rivelato a Novella 2000 di aver assunto della servitù: “La servitù serve per accudirli. C’è una persona ogni due cani“, ha spiegato Elettra Miura Lamborghini.

• Ama le scarpe e i vestiti, in particolare colleziona calzature molto appariscenti, con paillettes e borchie.

• Adora il pugilato e il canto, ma cambia spesso passione e si stufa facilmente dei propri hobby.

• Crede in Dio e va in chiesa ogni volta che può, come ha confessato in un’intervista a Rollingstone.

• Ama molto i tatuaggi: sul lato B ha delle macchie di leopardo che rappresentano la sua natura di predatrice. Non solo, ha anche 42 piercing (con tanto di diamanti).

Elettra Lamborghini: la vita privata. Fidanzato

Per quanto riguarda la famiglia, Elettra Lamborghini ha una sorella minore, Ginevra. Nell’ottobre del 2019 a Live non è la D’Urso, Roberta Colosimo ha rivelato di aver avuto una relazione (e una figlia) proprio con il padre di Elettra. È bisessuale e in fatto di uomini ha gusti molto precisi: “Preferisco uscire con uomini più grandi, sui 40 anni.

A lungo è stata riservatissima sulla sua vita privata. Aveva rivelato di avere un ragazzo di Miami nel cuore, senza mai fare il nome del fortunato pretendente. Nel 2018, tuttavia, arriva finalmente l’indiscrezione riguardo il compagno di Elettra Lamborghini: si tratta del dj Afrojack.

Chi è Afrojack, il fidanzato di Elettra Lamborghini

Nato nel 1987, Afrojack nasce all’anagrafe come Nick Van de Wall ed è un musicista di professione. Il suo talento si sviluppa sin da quando è bambino, e infatti a soli 5 anni comincia ad avvicinarsi alla musica e in particolare al pianoforte. A 10 anni, poi, arriva la passione per la musica elettronica, finché poi la sua non diventa una vera e propria professione. A sentire Elettra, è un fidanzato premuroso e che la fa sorridere e sentire una principessa ogni giorno. Chissà se questa love story sarà destinata a durare…

Elettra Miura Lamborghini: patrimonio e casa

Elettra è figlia di Tonino Lamborghini, un cognome che è tutto un programma. Non sappiamo con esattezza a quanto ammonti il patrimonio di famiglia e nemmeno quello di Elettra: lei stessa non sa cosa sia la povertà, non ha mai avuto amici poveri, ha tante auto (Lamborghini, ovviamente) da aver perso il conto e non guarda mai il prezzo prima di acquistare qualcosa. Non abbiamo informazioni certe sulla sua casa o su dove viva, ma sappiamo che è originaria di Bologna ma lavora molto anche oltreoceano.

