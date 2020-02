Chi è Marco Masini: età, altezza, moglie e figli del cantante in gara a Sanremo 2020

Marco Masini è un cantante italiano e parteciperà al festival di Sanremo 2020 tra le fila dei “big”. Ma quanto è alto? Quanti anni ha? Chi è la moglie e chi sono i figli?



Chi è Marco Masini? Altezza, età e biografia

Nasce il 18 settembre del 1964 a Firenze, Marco Masini è uno dei cantautori italiani più apprezzati nel panorama musicale nazionale. Il cantautore toscano è alto 172 centimetri per 73 chili Si avvicina alla musica fin da giovane: durante il periodo del liceo forma il gruppo musicale “Errata Corrige”. Nonostante avesse realizzato molti pezzi, ha avuto difficoltà a trovare una casa discografica che lo supportasse.

Sarà poi Bob Rosati a dargli fiducia concedendogli il suo studio musicale. Nel 1988 esce un 45 giri, intitolato “Uomini per iniziativa” di Mario Ragni, con il quale dovrebbe partecipare al “Festival di Sanremo”, ma viene sostituito. Nel 1990, partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Disperato”. L’album che ne fa seguito ottiene un grande successo di vendita stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutta l’estate 1990.

Marco Masini e la sfortuna

Nel momento del suo ritorno sulle scene della musica, Masini è stato etichettato come iettatore, una fama che non è mai riuscito a scrollarsi di dosso e che ha impedito alla sua carriera di spiccare definitivamente il volo. “Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini – ha dichiarato Masini nel corso di un’intervista a Visto. “E’ accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime“. La fama di iettatore sarebbe legata ai testi delle canzoni di Marco Masini, che canta spesso della fine delle relazioni amorose e dei sentimenti meno felici nella vita di un uomo. Nonostante le accuse e le dicerie, Masini ha composto dei brani destinati a rimanere nella storia della musica italiana. Non è un caso che abbia vinto a Sanremo (Categoria Giovani) e che nel 1991, sempre sul palco dell’Ariston, abbia ottenuto il terzo posto alle spalle di due mostri sacri come Cocciante e Renato Zero.

La vita privata di Marco Masini: moglie e figli

Nel 2001 Masini rivela al grande pubblico la sua relazione con Aurora Nardozzi. La relazione, iniziata sulle ali dell’entusiasmo, sarebbe finita appena due anni dopo. I due, nonostante la notevole differenza di età, hanno deciso di convivere dopo che la ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aggredita a Firenze. Sembra che proprio la differenza anagrafica sia stata alla base della separazione della coppia. Anche alla luce delle tante cattiverie che hanno accompagnato la sua carriera e la sua vita, Masini ha preferito custodire gelosamente la sua sfera privata. Sappiamo che non ha figli e che avrebbe tanto voluto averne uno.

Marco Masini a Sanremo 2020

Marco Masini Partecipa al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Il confronto”. Il nome del pezzo è arrivato pochissimi minuti a I Soliti Ignoti. Proprio in occasione della puntata speciale per la Befana, Amadeus ha svelato i titoli delle canzoni in gara.

