Tosca cantante a Sanremo: età, marito, altezza

Tosca, pseudonimo di Tiziana Tosca Donati, è una cantante e attrice italiana. E’ una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Ho amato tutto”. Partecipa tra i 24 big. Ma quanti anni ha? E’ sposata? Ha figli? Quanto è alta?

Tosca: età e altezza

E’ nata a Roma il 29 agosto 1967. Ha 52 anni. Non si conosce la sua altezza. Sarebbe alta circa un 1,70 cm secondo gli osservatori televisivi.

Tosca: marito e figli

Tosca è legata sentimentalmente a Massimo Venturiello. Cantante e attrice lei, attore, doppiatore e regista lui. In un’intervista di coppia del 2012, a cinque anni dalla pubblicazione del brano, Tosca disse che sarebbe tornata a Sanremo solamente con la canzoneadeguata al contesto. Non è chiaro se abbia o meno figli.

Tosca al Festival di Sanremo 2020

Si presenta con il brano dal titolo “Ho amato tutto”. “Questa è una canzone intima, delicata, come quando uno tira una linea e fa un bilancio di tutte le cose che sono state fatte, nel bene e nel male. È un elogio della semplicità” ha dichiarato. “Nel 1996 quando ho vinto con “Vorrei incontrarti fra cent’anni” al fianco di Ron è stata come una bomba a orologeria per me. In quei giorni hai la grande opportunità di comunicare quello che impiegheresti anni a far conoscere”.

biografia

Ha iniziato la sua carriera con Renzo Arbore nel 1989 che gli affidò l’interpretazione della colonna sonora del film Scugnizzi ‘Carcere ‘e mare’. Nel 1992 pubblica il suo primo album che porta il suo nome come titolo e sempre nel ’92 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Cosa farà Dio di me. Arriva a duettare con Ron con il quale vince il Festival di Sanremo 1996 con la canzone Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Nel 1997 partecipa a Sanremo con il brano Nel respiro più grande, scritto da Susanna Tamaro e musicato da Ron e in primavera esce il suo quarto album Incontri e passaggi dove interpreta canzoni scritte per lei da Ennio Morricone, Lucio Dalla, Chico Buarque, Ivano Fossati e altri. Vince la Targa Tenco 1997 come migliore interprete. Nel 1997 doppia, sia per la parte recitata che per quella cantata, il film di animazione della 20th Century Fox Anastasia insieme a Fiorello. Nello stesso anno interpreta il ruolo della protagonista Milly nel musical campione di incassi Sette spose per sette fratelli con la regia di Saverio Marconi.

