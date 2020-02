Riki a Sanremo: chi è? Età, fidanzata, altezza, squalifica da Sanremo di Riki

Riki è lo pseudonimo di Riccardo Marcuzzo. E’ un cantante italiano in gara al Festival di Sanremo 2020, sezione big, con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Già è stato concorrente nel programma “Amici” condotto da Maria de Filippi.

Riki: età e altezza

E’ nato a Segrate il 4 febbraio 1992. Ha 27 anni. Il cantante è alto circa un 1,75 cm, in media con altri partecipanti al Festival di Sanremo.

Riki: fidanzata

Riki è fidanzato con Sara Gotti,e stanno insieme da oltre un anno e mezzo. Lei ha 22 anni ed è di Milano. Si sarebbero conosciuti tramite amici in comune. “Sara è super bella, molto luminosa. Non le interessa il successo, il gossip. È genuina, pura. Non le interessa minimamente questo mondo”, ha confidato Riccardo Marcuzzo a Verissimo. “Sara al primo appuntamento non ha tirato fuori il cellulare per fare una storia insieme a me, proprio perché non si è avvicinata a me in quanto Riki cantante ma in quanto Riccardo come persona”, ha aggiunto il 27enne, che in passato ha avuto un breve flirt con Aurora Ramazzotti, alla quale ha addirittura dedicato la canzone Perdo le parole.

Il rischio squalifica da Sanremo

Riki ha pubblicato sui social un piccolo estratto della canzone “L’Edera”, la cover scelta per la serata dei duetti e che eseguirà con Ana Mena. 20 secondi del brano pubblicati su Instagram che hanno messo a rischio la presenza dell’artista alla kermesse musicale in programma dal 4 all’8 febbraio.

Il regolamento infatti prevede che tutti gli aventi diritto hanno l’obbligo di non eseguire e diffondere le canzoni in gara a Sanremo 2020, che sia in parte o in versione integrale. Per alcune ore si è quindi alimentata l’ipotesi di un’eventuale squalifica di Riki dalla gara dei Campioni ma la RAI ha diramato una nota per smentire questa possibilità: “Trattatandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo) non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpreazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)”.

Riki: biografia

Sin da piccolo Riki si avvicina al mondo della musica. Il primo brano da lui composto, ha raccontato, si intitolava Una calza sì una calza no, nata da un taglio provocatosi sul lido che frequentava con i suoi genitori. Dopo gli studi di recitazione e poi di canto si diploma all’Istituto Europeo di Design a Milano, si specializza in Design del Prodotto. Dopo aver concluso gli studi, ha aperto uno studio di design, abbandonato tuttavia per iniziare il percorso ad Amici di Maria De Filippi.

Nella stagione 2016-2017 partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, entrando nella squadra capitanata da Elisa. Vince nella categoria canto, ma perde lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, Andreas Müller. Durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinetti che in seguito diventerà il suo mentore e manager. Il 19 maggio 2017 è stato pubblicato per la Sony Music il suo EP d’esordio, Perdo le parole, composto da sette brani, arrivando in cima alla classifica degli album più venduti in Italia.

Il 5 e 6 giugno successivi si è esibito sul palco del Wind Music Awards 2017. L’album è rimasto al primo posto in classifica per cinque settimane consecutive, ottenendo a un mese e mezzo dalla sua pubblicazione la certificazione di doppio platino risultando inoltre al primo posto tra gli album più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2017. A luglio gira il videoclip del brano Balla con me, con Andreas Müller e la modella Ella Ayalon. Il video verrà poi pubblicato l’11 agosto sul suo canale Youtube. L’11 settembre il disco è stato certificato triplo disco di platino ed è l’album più venduto del primo semestre 2017. Con il singolo Dolor de cabeza Riki è divenuto noto anche al pubblico sudamericano.

Beneficenza ad Amatrice

Ad un anno dalla tragedia del terremoto del Centro Italia, Riki devolve il premio della vittoria ottenuto ad Amici di Maria De Filippi alla popolazione di Amatrice.

GLI ALTRI CANTANTI DI SANREMO 2020:

Rita Pavone

Junior Cally

Achille Lauro

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Elodie

Levante

Giordana Angi

Pinguini tattici nucleari

Diodato