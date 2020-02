Gabriella Martinelli e Lula: chi sono le due concorrenti in coppia a Sanremo 2020

Ai blocchi di partenza per Sanremo 2020 con Gabriella Martinelli e Lula: vediamo chi sono le due cantanti in gara per la settantesima edizione del festival più amato d’Italia

Una coppia che sembra aver già conquistato il pubblico dell’Ariston per la qualità del testo della loro canzone in gara. Gabriella Martinelli classe 1986 e Lucrezia Di Fiandra in arte Lula, classe 1995, sono due polistrumentiste di talento che insieme hanno avviato una proficua collaborazione.

La differenza di età in entrambe non hanno messo freni alla collaborazione tra le due donne, che anzi si sono fortificate l’una dell’esperienza musicale dell’altra: la canzone in gara al settantesimo festival di Sanremo, che avrà inizio proprio stasera, ha come titolo “Il Gigante d’Acciaio” e punta l’attenzione sul difficile tema dell’ Ex Ilva di Taranto.

L’idea nata da Gabriella Martinelli, era proprio quella di coinvolgere un’altra donna nel suo lavoro. Così entrambe incontratesi in ambienti romani, hanno accettato e vinto la scommessa di entrare nelle nuove scoperte del Festival.

Gabriella Martinelli chi è, età, vita privata

Gabriella Martinelli nasce a Roma il 19 febbraio 1986. Nota la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui “The Voice Of Italy” nel 2013. Pubblica nel 2015 il suo primo disco “Ricordati di Essere Felice”. Nel 2019 è la vincitrice di Area Sanremo, entrando in gara nell’edizione condotta da Amadeus con “Il Gigante d’Acciaio”.

Le sue storie sui social lasciano immaginare che abbia una relazione anche se non si conosce la sua identità, né se sia un collega. Gabriella Martinelli ha un passato vivissimo da artista di strada e uno stile indimenticabile: vive attualmente a Roma senza mai dimenticare le sue adorate origini pugliesi.

Chi è Lula, nome d’arte di Lucrezia di Fiandra

La cantante compartecipante al settantesimo festival di Sanremo con Gabriella Martinelli, nasce il 21 aprile 1995 a Roma. Si specializza alla “Percentomusica” di Roma dove apprende l’arte di suonare pianoforte e batteria, e perfeziona in seguito le sue doti canore, cominciando a scrivere pezzi all’età di venti anni.

Assieme alla cantante di origini pugliesi, porta sul palco dell’Ariston un pezzo sull’Ex Ilva di Taranto. Un tema delicato e allo stesso tempo necessario da raccontare: ancora una volta il festival di Sanremo si presta ad esibizioni di denuncia e di narrazione dall’alto valore umano e morale.