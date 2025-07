Aversa, 45enne ucciso a colpi di pistola in un casolare abbandonato

È stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato ad Aversa, tra viale della Libertà e viale Europa, il corpo di Catalin Ionita, un uomo di 45 anni di origine romena. Secondo una prima ricostruzione, si trattava di un senzatetto che aveva trovato riparo proprio all’interno della struttura, ormai fatiscente.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno segnalato alle forze dell’ordine dei colpi d’arma da fuoco. Quando gli agenti del commissariato di Aversa e gli uomini della Squadra Mobile di Caserta sono giunti sul posto, hanno scoperto il cadavere dell’uomo. Ionita sarebbe stato raggiunto da almeno tre proiettili.

Le indagini sono ora in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. Stando alle testimonianze raccolte, la vittima non aveva un’occupazione né una dimora stabile e viveva nei pressi del luogo in cui è stato ucciso.