Sanremo, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: età, figli, altezza, moglie Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazione, è in gara a Sanremo insieme alla sua band. Le Vibrazioni porteranno sul palco dell’Ariston il brano “Dov’è”. Ma scopriamo alcune curiosità su di lui: quanti anni ha? ha figli? chi è sua moglie?

Francesco Sarcina, età e altezza

Francesco Sarcina è nato il 30 ottobre nel 1976 a Milano. Ha, dunque, 43 anni. E’ alto circa 1,80 cm. Inizia la sua formazione musicale suonando la chitarra in varie band e cover-band del milanese. Nel 1993 conosce Alessandro Deidda, batterista, col quale, nel 1999, darà vita al progetto Le Vibrazioni. I due, insieme a Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista), formano il gruppo che dopo alcuni anni di anonimato fa breccia con il singolo Dedicato a te nel 2003. Sarcina è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo.

Francesco Sarcina, figli

L’artista è padre di due figli: Tobia Sebastiano, nato da una precedente relazione del cantante, e di Nina, venuta al mondo nel 2015 dalla sua unione con Clizia Incorvaia, attuale moglie di Francesco Sarcina.

Fancesco Sarcina, moglie Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina è stato sposato con la fashion blogger Clizia Incorvaia, attualmente concorrente della quarta edizione del Grande Fratello. Per il cantante la famiglia ha rappresentato una nuova fase della sua vita. Clizia e Francesco si sono conosciuti nel locale del cantante, lo Zog, sebbene la bellissima ragazza siciliana fosse in quel periodo ancora fidanzata. Poi, qualche mese dopo, Clizia è tornata nel locale, questa volta però, da single. E così i due hanno iniziato a frequentarsi, decidendo di andare a convivere dopo soli sei mesi.

Siciliana DOC e classe 1986, Clizia ha partecipato alla quinta edizione di Pechino Express proprio in compagnia del marito, sebbene sia stata una delle poche volte in cui abbiamo potuto vederla sugli schermi. Molto più celebre, invece, sui social, dove la bella Clizia porta avanti la sua attività di fashion blogger. Parallelamente alla sua grandissima passione per la moda, la ragazza ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’università Cattolica di Milano e nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi spot e pubblicità.

