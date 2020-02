Kim Rossi Stuart ospite a Sanremo 2020: età, altezza, incidente

Kim Rossi Stuart sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. L’occasione è la presentazione del film “Gli anni più belli” diretto da Gabriele Muccino. Nel 1991 esordì in Fantaghirò, dove recitava il personaggio di Romualdo. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, incidente, altezza e figli.

Kim Rossi Stuart, età e altezza

Kim Rossi Stuart è nato a Roma il 31 ottobre sotto il segno zodiacale dello Scoprione. Ha 51 anni ed alto 1,87 cm. Il mondo dello spettacolo è appartenuto all’attore sin da quando era bambino: suo papà, Giacomo Rossi Stuart, era un attore originario di Perugia, mentre la mamma Klara Muller – di origini tedesche e olandesi – faceva la modella.

Kim Rossi Stuart, incidente

Nel 2008 Kim Rossi Stuart investì gravemente un sub con il suo gommone a Civitavecchia. L’uomo investito, subito dopo l’incidente, fu trasportato all’ospedale Gemelli dove i medici lo operarono. L’equipe di medici gli amputarono parzialmente un braccio. Da quell’incidente l’attore italiano ne uscì devastato, a Repubblica raccontò di essere “molto addolorato e di non sapere con quali parole dirlo. Posso però giurare che non mi importa niente di quello che sarà, m’importa che sia vivo”.

Kim Rossi Stuart, figli

Da molti anni è legato alla collega e attrice Ilaria Spada e da lei è anche diventato papà di Ettore nel 2011. Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di essere al settimo cielo perché: “Come padre (…) il divertimento e le gioie sono continue”. L’amore tra loro sarebbe nato durante una cena a casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo, amica stretta della Spada. Quest’ultima si presentò alla festa in tenuta da casa e completamente fradicia, per via di un incidente con una pozzanghera. Il matrimonio, però, è arrivato solo molti anni.