Eugenio in via di Gioia a Sanremo: chi sono? Canzoni del gruppo

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono un gruppo musicale italiano formato a Torino nel 2012. Sono in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Tsunami”, destinata a far parlare giornali e tv.

Eugenio in via di Gioia: chi sono?

Il nome del gruppo deriva dall’unione dei nomi di Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. Lorenzo Federici invece ha dato il nome al loro primo album, appunto Lorenzo Federici.

Nascono come artisti di strada e dalla tradizione delle balere, dello swing e del folk italiano fino ad arrivare al più recente nu-folk. Il gruppo ha fatto parlare di sé sui media nazionali per aver intrattenuto con un live on the road i viaggiatori del treno Italo sulla tratta Torino-Roma in ritardo di oltre 6 ore.

Eugenio in via di Gioia: canzoni

Nel 2014 esce il loro disco d’esordio Lorenzo Federici pubblicato dall’etichetta discografica Libellula Music. Nello stesso anno vincono il premio della critica al Premio Buscaglione. Il 22 dicembre sul sito de La Stampa esce il loro primo videoclip in anteprima intitolato Argh!.

Nel 2015 esce il loro nuovo video Non ancora, che viene selezionato da MTVNew Generation e presentato in anteprima su Vevo. Il gruppo ottiene il primo posto come rivelazione live 2014-2015 nella classifica KeepOn, il primo posto nel 2018 come best Live sempre nelle classifica KeepOn.

A settembre 2016 il gruppo lancia il singolo Pam attraverso un videogioco, intitolato Pamman. Si tratta di una prima assoluta per l’Italia, che viene ripresa da ANSA nazionale e Wired. Ad Aprile 2016 la band ha intrapreso il primo tour europeo, frutto della vittoria del Premio KeepOn dell’anno precedente, che tocca Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania.

Il 24 febbraio 2017 esce Giovani illuminati, primo singolo estratto dal loro secondo album, assieme al primo videoclip realizzato con la tecnica del hyperlapse in Italia. Il brano entra stabilmente a far parte della classifica Viral Top 50 Italia di Spotify. Il 14 aprile esce il loro secondo album Tutti su per terra, che vede la partecipazione di Willie Peyote nel brano Selezione Naturale.

Il 28 settembre fanno uscire il singolo Altrove, prima pubblicazione della band per Virgin/Universal Music Italia. Il 4 febbraio 2019 annunciano l’uscita del loro terzo album di studio intitolato Natura Viva, lanciato poi il 1º marzo dello stesso anno.

Ad ottobre 2019 annunciano la loro partecipazione a Sanremo Giovani 2019, con il brano Tsunami: passano le semifinali svoltesi a novembre 2019 durante la trasmissione Italia sì, partecipano alla finale del 19 dicembre ed entrano tra i selezionati che parteciperanno a Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte.

Nel gennaio del 2020 annunciano via social l’uscita di un nuovo album, una raccolta di 15 canzoni dal titolo “Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)” in uscita il 31 del mese stesso. Nella raccolta compaiono canzoni provenienti dai precedenti dischi, il brano presentato a Sanremo e “L’unico sveglio” , sigla della web-serie “Involontaria”.

GLI ALTRI CANTANTI DI SANREMO 2020:

Rita Pavone

Junior Cally

Achille Lauro

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Elodie

Levante

Pinguini tattici nucleari

Giordana Angi

Diodato