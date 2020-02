Chi è Claudio Briganti: vita privata, età, figli e carriera sul marito della famosa giornalista italiana

Romano, classe 1970. Se il suo nome in televisione non è molto conosciuto, nell’ambiente in cui lavora, lo sport, ha invece una certa rilevanza. Briganti infatti è un manager specializzato nell’industria dello sport ed è uno dei fondatori della scuola calcio dell’As Roma. È un uomo molto riservato, non tanto avvezzo ai riflettori della televisione ma di lui sappiamo che è stato relatore universitario all’ Università di Tor Vergata e alla Luiss di Roma e che ha affrontato temi che riguardano sia l’attività di direttore sportivo sia la figura del manager nel mondo dello sport. Briganti inoltre, è uno dei principali referenti per quanto riguarda il Padel a Roma e dintorni, lo sport nato in Messico che deriva dal tennis. Il manager, per le sue attività, ha ricevuto anche dei riconoscimenti, tra cui la Benemerenza Europea dello Sport.