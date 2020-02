Sanremo, chi è Emma D’Aquino: età, altezza, marito e curiosità della giornalista del Tg1

Emma D’Aquino è una delle conduttrici della seconda serata di Sanremo 2020 insieme a Laura Chimenti. Volto ormai noto del Tg1, è una delle giornaliste italiane più apprezzate dello schermo televisivo. Ma quanto è alta? E’ sposata? Quanti anni ha?

Emma d’Aquino: altezza, età e carriera

E’ nata a Catania il 1966. Ha 53 anni e ne compirà 54 il prossimo luglio. La sua età sbalordisce molti telespettatori, visto che, a detta di alcuni, ne dimostra anche dieci in meno. Ha trascorso la sua infanzia in Sicilia. Poi si è laureata in Scienze Politiche. Successivamente ha mosso i primi passi nelle televisioni e nelle radio locali. Arriva in Rai nel 1996 a trent’anni, dopo una lunga gavetta, come inviata di Bruno Vespa a “Porta a Porta”.

Da lì la sua carriera è in ascesa. Invita a New York dopo l’attentato alle Torri Gemelle, ha seguito i più importanti casi di cronaca, da Cogne al Processo per il delitto di via Poma. Dopo una breve esperienza al TG2, nel 2003 passa alla redazione del Tg1. Ha lavorato nelle redazioni di TV7 e Speciale TG1, un breve periodo alla redazione Interni e poi in Cronaca. Ha seguito importanti eventi di cronaca come quello dell’omicidio di Sarah Scazzi, il terremoto dell’Aquila, il delitto di Meredith Kercher, per diversi anni ha condotto le telecronaca dell’Inaugurazione dell’Anno giudiziario e della parata del 2 giugno. Dopo aver condotto l’edizione del Tg1 delle 13.30, conduce quella delle 20.00.

A Sanremo

Già aveva calcato il palco dell’Ariston a Sanremo 2018, quando ha interpretato una gag con Claudio Baglioni. Ora torna al Festival della canzone italiana nel 2020 insieme a Laura Chimenti. Entrambe le giornaliste condurranno la seconda serata insieme ad Amadeus subentrando a Diletta Leotta e Rula Jebreal che hanno invece condotto la prima puntata del martedì.

Vita privata top secret: marito e figli

La sua vita privata è “blindata” e infatti la giornalista Emma D’Aquino si tiene lontana dal gossip. Non avrebbe un marito e non avrebbe figli, stando alle poche informazioni disponibili anche in rete. Ha però recentemente dichiarato di essere impegnata con un uomo di cui è profondamente innamorata. Avrebbe dunque un fidanzato, di cui però non si conosce l’identikit. Eppure i fan della telegiornalista si chiedono: possibile che a 53 anni non abbia avuto relazioni sentimentali importanti tali salire alla ribalta delle cronache rosa?

Curiosità: le gambe di Emma D’Aquino: foto al mare?

Esistono in rete diversi gruppi di fan delle telegiornaliste nazionali. Molto seguita e apprezzata è anche la conduttrice della seconda serata di Sanremo 2020. In particolare i follower più accaniti amano anche alcuni dettagli della giornalista del Tg1, tra cui gli abiti che indossa, i tailleur e le gambe che mostra quando è in piedi nello studio Rai durante le anteprime del tg serale. Così si scatena su Google una vera e propria “caccia” alle sue foto. Tra le ricerche maggiormente effettuate dagli utenti anche dei presunti scatti che la mostrano al mare in tenuta balneare, probabilmente apparse su qualche rivista di gossip ma di cui non c’è traccia sul web.