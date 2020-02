Chi è Marco Sentieri: età, moglie, figli del cantante di Sanremo 2020

Marco Sentieri è un cantante italiano che parteciperà, tra le fila delle Nuove Proposte, al 70esimo Festival della Canzone Italiana in onda dal 4 all’8 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e trasmesso in diretta su Rai1. Molto apprezzato in Italia e non solo, ha già partecipato ad altre trasmissioni che gli hanno fruttato un certo successo, ma non nel nostro paese.

Marco Sentieri: vita privata, età, moglie e figli

Marco Sentieri, nome d’arte di Pasquale Mennillo, nasce a Casal di Principe in provincia di Caserta, l’11 giugno 1985. Ha dunque 35 anni. Ben presto comincia ad appassionarsi al mondo della musica. Per esordire come cantante, ha scelto un nome d’arte molto semplice, che gli è rimasto incollato fino ad oggi. Infatti con il nome Marco Sentieri, il giovane ha dato il via alla sua carriera di successo.

Della vita privata di Marco Sentieri sappiamo che ha una splendida famiglia. Queste notizie ci giungono sbirciando tra le tante foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Monitorando il suo profilo sappiamo che da qualche anno è tornato a vivere a Napoli assieme a sua moglie (di cui non sappiamo il nome) e che ha due bellissimi bambini: Gaia, la primogenita, e il piccolo Umberto, nato nell’estate del 2019.

Marco Sentiri, la carriera

La carriera di Marco Sentieri inizia piuttosto presto. Difatti ad appena 16 anni, il giovane si trasferisce a Roma per seguire il suo sogno. Proprio a Roma, infatti ha fondato la sua prima band, “Il Quarto Senso” con cui si piazza ai primi posti del Sanremo rock giovani. Inoltre ha aperto i concerti di artisti come Clementino, Gemelli Diversi, Rocco Hunt, Moreno, dei Neri per Caso, Gianni Nazzaro, Tony Tammaro e Mario Trevi.

Il vero successo per Marco Sentieri arriva però dall’estero. Infatti il cantante è reduce dalle vittorie di due Festival internazionali, con sede in Romania. Parliamo del “George Grigoriu” che si è tenuto il 20-21 e 22 maggio 2016 e “Dan Spataru” il 30 settembre, 1 e 2 ottobre dello stesso anno. Il tutto è stato condito dalla partecipazione ad X-Factor Romania, che vede l’arrivo del cantante il bootcamp nei 10 finalisti per categoria.

Successivamente nel Settembre 2015, Marco Sentieri ha sentito l’esigenza e voglia di cercare nuovi stimoli. Per questo ha lasciato la band con la quale ha collaborato per circa 10 anni e ha deciso di catapultarsi in un’avventura tutta nuova. Parliamo di un progetto che ha visto coinvolto anche l’amico e collega Paolo. I due hanno lavorato a nuove canzoni, con il quale nascono importanti collaborazioni.

Delle tante, per esempio, quella con i “Pilla“, Nicola ed Alessandro, che insieme a Paolo formeranno i “Due Quarti” i musicisti di Marco Sentieri. Tutti insieme saranno poi coinvolti in circa 200 live tra locali e piazze del centro e sud Italia.

Nel 2016 Marco e la sua band hanno partecipato con l’inedito “LA NUOVA GENERAZIONE”, al contest nazionale “TOUR MUSIC FEST” arrivando sesti, ad un passo dalle finali, tra migliaia di band. L’anno successivo hanno raggiunto le semifinali nazionali del “FESTIVAL SHOW”. Nonostante non abbiano poi superato lo step per la Finale, hanno comunque raggiunto un riscontro da parte del pubblico più che positivo.

Sempre nel 2017 il videoclip de “LA NUOVA GENERAZIONE” si posiziona tra i 5 social clip finalisti del concorso internazionale del cortometraggio “TULIPANI DI SETA NERA”. Due anni fa, invece, Marco Sentieri si è esibito in vari concerti live girando non solo tutta l’Italia, ma toccando anche Paesi come Germania, Svizzera e Romania. Tutto ciò gli ha permesso di riscuotere un buon successo mediatico, anche attraverso la potenza dei social. A fine 2018 Marco tra le tante canzoni scritte, ha anche composto l’inno per la propria squadra di calcio della città, ovvero l’Albanova, che verrà pubblicato a gennaio 2019.

L’estate scorsa ha pubblicato il singolo dal titolo “Avvolgimi” e ha tenuto tantissimi concerti live in tutta Italia.

Marco Sentieri: la partecipazione a Sanremo 2020

Adesso per Marco Sentieri è arrivata l’occasione di Sanremo Giovani. Dopo aver superato le semifinali nella trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1, Italia sì, è pronto per esibirsi sul palco dell’Ariston per la 70° edizione Festival della Canzone Italiana.

A giudicarlo una giuria capitanata Amadeus, che vedrà al suo fianco Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che sostituisce Paolo Bonolis).

Marco Sentieri porta sul palco “Billy Blu“, canzone che parla di bullismo, tematica molto calda in questo periodo. Il brano di Marco vede la firma prestigiosa del compianto autore scomparso a febbraio scorso, Giampiero Artegiani.

