Levante: chi è. Età, altezza, libri, marito e carriera della cantante

Chi è Levante? L’età, il marito e la carriera dell’artista siciliana. Volto noto della musica e della televisione italiana, ha saputo farsi valere con grandi sacrifici, perseveranza e molta gavetta. Scopriamo di più riguardo la vita dell’ex giudice di Ex Factor.

Levante: il vero nome, età, vita privata, altezza

Levante, il cui vero nome è Claudia Lagone, nasce a Caltagirone in Sicilia il 23 maggio 1987, ha dunque 32 anni, ed è alta 165cm. Cresciuta a Torino, dove si è trasferita con la madre in seguito alla morte improvvisa del padre. Dopo la maggiore età ha vissuto per un breve periodo a Leeds, nel Regno Unito. Prima di dedicarsi completamente alla musica Levante ha anche fatto la barista. Levante deriva dal nome del protagonista del film di Pieraccioni, Il Ciclone.

Libro e matrimonio

Oltre ad essere una cantante e musicista, Levante è pure una scrittrice. Ha pubblicato infatti il primo libro intitolato Se non ti vedo non esisti. L’opera è un romanzo di fantasia che vede come protagonista Anita, una redattrice di moda. La giovane del libro si confronta con la concretezza della madre e della sorella, le quali non capiscono da dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi ogni attimo come fosse l’ultimo e di scappare a gambe levate non appena qualcuno minaccia di metterla in gabbia.

Il secondo libro di Levanta arriva invece nel 2018 dal titolo Questa è l’ultima volta che ti scrivo. L’artista, nonostante la giovane età, è già convolata a nozze. Nel 2015, ad Asti, infatti ha sposato con Simone Cogo, disc jockey e polistrumentalista conosciuto ai più con il nome d’arte di The Bloody Beetroots, ma la loro relazione è dura pochissimo. Difatti i due si sono separati dopo soltanto un anno dal loro matrimonio.

Carriera

La carriera di Levante ha inizio a Torino quando, dopo una lunga gavetta, riesce a raccogliere la fiducia di una etichetta discografica indipendente con cui stipula un contratto. Nel 2013 arriva il suo primo singolo intitolato Alfonso. Il brano a pochi giorni dal suo rilascio diventa subito una hit che le fa guadagnare un successo clamoroso, tanto che Max Pezzali la chiama per aprire i concerti del suo tour.

Nel 2014 esce il primo album di Levante dal titolo Manuale Distruzione, con cui riesce a vincere il premio Miglior opera prima, e arriva in finale al Premio Tenco. Nel 2015 invece è la volta del secondo album dal titolo Abbi cura di te, a cui segue anche la collaborazione con Fedez, J-Ax e i The Coloros con il brano Assenzio, proclamato 3 volte disco di platino.

A febbraio 2017 Levante canta un nuovo singolo Non me ne frega niete, estratto dal suo terzo album intitolato Nel caos distanze supefacenti, che arriva secondo tra gli album più venduti in Italia. Sempre ne 2017 Levante partecipa ad X Factor in qualità di giudice con Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli.

Nel 2018 pubblica il singolo 1996 La stagione del rumore, che fa parte del suo quarto album dal titolo Magmamemoria, che esce nel 2019. Sempre nel 2018 però vince il Premio Riccio D’argento per il successo internazionale del tour. Nel 2019 è poi sul palco di Battiti Live.

Quest’anno Levante sarà per la prima volta sul palco dell’Ariston. Infatti la cantante è una dei 22 concorrenti in gara per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, e parteciperà con il brano Tiki Bom Bom.

