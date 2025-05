Una telefonata inaspettata, un provino a Roma e poi l’ingresso nel cast di una delle trasmissioni più curiose e promettenti del panorama televisivo italiano: è la storia di Domenico Toscano, cantante originario di Villaricca, protagonista della puntata di “Like a Star”, il nuovo show musicale condotto da Amadeus in onda mercoledì 28 maggio alle ore 21 sul canale NOVE.

Da Villaricca al palcoscenico televisivo di Amadeus: Domenico Toscano conquista “Like a Star”

Il format, ancora poco conosciuto al grande pubblico, punta i riflettori su persone comuni che, pur svolgendo lavori “normali”, possiedono una voce straordinariamente somigliante a quella di celebri artisti nazionali o internazionali. È il caso di Toscano, che calca i palchi da 35 anni, macinando chilometri tra locali e piazze, ma che ora ha vissuto per la prima volta l’emozione di una produzione televisiva di alto livello.

“Per me è stato il mio Festival di Sanremo” – racconta con emozione – “Due giorni di prove intense, una giornata di registrazione, e soprattutto la condivisione con altri partecipanti di ansie, emozioni e gioie. Un’esperienza formativa, una grande scuola”.

Nel corso della puntata, trasmessa nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio, l’artista si è esibito in due brani simbolo del repertorio di Claudio Baglioni, il suo cantante di riferimento: Avrai e Mille giorni di te e di me. Un omaggio sentito, capace di toccare corde profonde e di far rivivere al pubblico l’inconfondibile timbro dell’amato cantautore romano.