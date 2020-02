Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Sincero chi sono, età, curiosità

Due artisti eclettici come concorrenti della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020

Bugo e Morgan, il duo che non ti aspetti: il primo protagonista del panorama elettronico, cantautore apprezzato dalla critica dalla fine degli anni novanta; Morgan, il secondo, frontman dei Blu Vertigo, ha partecipato già diverse volte al Festival di Sanremo oltre ad aver fatto da giudice in numerosi talent.

Chi sono Bugo e Morgan, anni e vita privata

Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, nasce a Rho nel 1973: da “la prima gratta” a “sentimento westernato”, Bugo comincia ad avere successo grazie alla visibilità ottenuta in un locale. Sarà infatti Bruno Dorella a notarlo in un locale durante un’esibizione, verso la fine degli anni novanta e a consacrarlo nel panorama della musica alternativa. Bugo è legato sentimentalmente ad Elisabetta, sposata in India, da cui ha avuto un figlio. Marco Castoldi, in arte Morgan, nasce a Milano il 23 dicembre 1972. La sua carriera scintillante e alternativa ed allo stesso tempo tormentata lo porta su tutte le scene della musica italiana. Dalla musica da cantautore ai Blu Vertigo, passando per la musica elettronica ai gossip riguardanti le sue relazioni. La più importante quella con Asia Argento, cui è stato legato sentimentalmente dal 2000 al 2007. Morgan è papà di Anna Lou, avuta nel 2001 da Asia Argento e di Lara, nata nel 2012 dalla relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X-Factor 5 e Grande Fratello.

Dalle affermazioni di Morgan, all’isolamento dalla Tv fino a Sanremo con Bugo

Nel 2010 Marco Castoldi, in arte Morgan, viene escluso dalla partecipazione al festival di Sanremo in seguito ad alcune pesanti dichiarazioni sul suo abuso di sostanze stupefacenti: “uso regolarmente il crack, mi serve contro lo stress”. Una mossa che gli costò cara al tempo, ma che con gli anni il pubblico, o quasi tutto il pubblico, ha in parte ormai dimenticato. Restano ora in piedi le esperienze canore e cantautoriali di Morgan e Bugo, in gara come parte dei ventiquattro concorrenti della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

L’incontro tra Bugo e Morgan con Sincero al Festival di Sanremo

I due concorrenti hanno dichiarato alla stampa che certamente anche se non fossero stati musicisti, si sarebbero incontrati diventando amici. Da qui la stesura del testo della canzone inedita che i due cantautori porteranno a Sanremo 2020, “Sincero”. Una partecipazione che si prospetta all’insegna di esperimenti musicali ed interpretazioni di alto livello. I due musicisti infatti vantano un background musicale in un panorama alternativo italiano, tutto da scoprire e apprezzare. Che siano loro i prossimi vincitori del festival di Sanremo 2020?