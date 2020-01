Achille Lauro chi è: età, altezza, peso e la partecipazione a Sanremo di Achille Lauro

Chi è Achille Lauro? Informazioni sull’età, sull’altezza, sul peso e sulla prossima partecipazione a Sanremo 2020 del rapper romano. L’artista è diventato famoso negli ultimi anni con hit come 1969 e C’est la vie.

Achille Lauro: biografia, altezza e peso

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è un giovane rapper italiano. Nasce a Roma l’11 luglio 1990, è alto un metro e 82 e pesa 72 chili. Trascorre la sua infanzia, piuttosto difficile, nella periferia della capitale, tra i quartieri popolari di Serpentara, Vigne Nuove e Conca d’Oro.

A soli 14 anni, i suoi genitori cambiano città lasciandolo con il fratello maggiore, ai tempi produttore del collettivo rap Quarto Blocco. È proprio lui ad avvicinarlo alla musica, in particolare ai generi del rap e del punk rock.

Esordi e carriera

La passione di Achille Lauro per la musica si concretizza quando inizia a frequentare locali e a scrivere leprime canzoni di denuncia. Nel 2012, grazie al Quarto Blocco, viene pubblicato il suo primo mixtape, Barabba, che in poco tempo diventa una realtà nel circuito rap underground e che lo porta, due anni dopo, a realizzare l’album con cui esordisce nel circuito discografico, Achille Idol Immortale. Il disco comprende diciotto pezzi, tra cui un duetto con Marracash nel brano Real Royal Steet Rap.

Nel 2015, è la volta di Dio c’è, un album hip-hop in cui le sonorità e gli stili musicali risultano più curati e molto più variegati rispetto al lavoro precedente. L’anno successivo, Achille Lauro pubblica Ragazzi Madre, un lavoro che vanta diverse collaborazioni, come quella di Gemitaiz. Qui, per la prima volta, si avvicina a temi più complessi quali l’emarginazione e il disagio sociale dovuto alle droghe.

Questo lavoro permette ad Achille Lauro di ottenere buone critiche da parte delle riviste specializzate. Nel 2017, Lauro si lancia nella prima esperienza televisiva: partecipando al reality show Pechino Express, insieme a Boss Doms – noto producer nell’ambiente rap – si classifica al terzo posto.

Il 2018, è invece l’anno di Pour l’amour, primo album con la Sony Music, in cui appaiono varie collaborazioni, da Rocco Hunt a Clementino.

L’esperienza a Sanremo di Achille Lauro

Nel febbraio 2019, Achille Lauro è tra i big del Festival di Sanremo, dove la sua partecipazione con il brano Rolls Royce suscita non poche polemiche, portando alla luce i modi piuttosto bruschi con cui il rapper si relaziona ai propri fan.

Anche quest’anno Achille Lauro prenderà parte alla sfida canora del Festival di Sanremo. Difatti durante il programma Soliti ignoti Amadeus, presentatore della 70esima edizione, ha reso noti i nomi dei 22 partecipanti al festival. Achille Lauro parteciperà dunque al Festival di Sanremo con il brano “Me ne frego”.

