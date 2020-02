Sanremo 2020, chi è Rosario Fiorello: altezza, età, moglie e figli dello showman

Al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Fiorello. Affiancherà Amadeus nella conduzione in diverse fasi del programma. Ma cosa sappiamo di lui? Quanto è alto? Quanti anni ha? E’ sposato e ha figli?

Rosario Fiorello: età, altezza e vita privata

E’ nato a Catania il 16 maggio 1960. Ha 59 anni e in primavera ne farà 60. E’ alto poco più di 1,80 centimetri. Statura che lo differenzia di poco da Amadeus. Il suo secondo nome, Tindaro, è un segno di devozione verso la Madonna Nera del Tindari.

Trascorre la sua infanzia ad Augusta, dove frequenta anche le scuole medie. Nel 1975 si iscrive all’ufficio di collocamento e trova il suo primo lavoro al villaggio turistico della Valtur a Brucoli come facchino di cucina. Sarà una lenta scalata verso il successo. Passa ad aiuto cuoco, poi cameriere e infine barman (da 900.000 lire nel 1978 arriva a guadagnare 1.150.000 lire mensili, una paga maggiore del padre).

La direzione però nota le sue abilità istrioniche e così gli propone di fare piccoli spettacoli. L’occasione è data da una serata nell’anfiteatro del villaggio, nel corso della quale prende di sua iniziativa il microfono e canta Moonlight Serenade (canzone jazz di Glenn Miller) riscuotendo un grande successo. Nel frattempo si cimenta anche come deejay.

Si mette contro la famiglia, che lo vorrebbe all’università. Lui, però, nel 1983, accetta di fare il capo-animatore in Costa d’Avorio; d’inverno invece viene mandato in località sciistiche come Marilleva, Pila e San Sicario. Guadagna ora 1 milione al mese, compresi vitto e alloggio. Nel 1985 viene mandato a El Kebir in Tunisia con Claudio Simonetti e a Roma al Veleno insieme a Giancarlo Meo ha modo di conoscere Jovanotti.

Nel 1986 viene sottoposto a un provino da parte di Pippo Baudo per Fantastico. Lo storico conduttore, però, lo boccia clamorosamente. «Sei bravo, ma sei lungo. Potresti presentare Fantastico, ma qui di presentatore ci sono già io». Baudo in seguito racconterà: «Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: “Sei bravo ma Fantastico lo devo fare io no tu”. E lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca».

Dopo una piccola parentesi in Rai con Il nuovo cantagiro insieme a Mara Venier, cede il posto in radio a Luca Laurenti e passa a condurre Karaoke su Italia 1, che inizia con la prima tappa ad Alba davanti a una trentina di persone. Sarà l’inizio del successo. Il suo lungo codino diviene così un simbolo. Nell’estate del 1993 conduce anche Festivalbar con Claudio Cecchetto, Amadeus e Federica Panicucci.

Vita privata, moglie e figli di Fiorello

Il primo fidanzamento importante risale agli anni ’80 quando ha una storia con la conduttrice Luana Colussi. Nel 1994, sull’onda del successo, intreccia invece una relazione con la prorompente showgirl Anna Falchi. La storia dura due anni e dopo alti e bassi i due annunciano la fine del rapporto nel 1996.

Nello stesso anno conosce Susanna Biondo, sorella di Marjorie. Dopo diversi anni di fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2003. Dalla loro unione nel 2006 nasce Angelica, oggi 13enne. La moglie ha anche una figlia nata da un precedente matrimonio, Olivia, che Fiorello ha accolto in casa e l’ha considerata come sua prima figlia.

La cocaina e i problemi di salute

Suscitò nel 2004 parecchie polemiche l’ammissione che Rosario Fiorello fece a Vanity Fair circa l’uso di cocaina negli anni ’90, che il conduttore ha definito una vera e propria “malattia” di cui è stato schiavo: «Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo. Tanti la prendono, tantissimi. Nessuno lo sa, nessuno li scopre. Ne sono uscito grazie a mio padre, non potevo tradirlo».

Negli ultimi anni Fiorello è stato reduce di alcuni problemi di salute. In particolare, nel novembre 2013 lo colpisce un’ernia che lo costringe a rimanere lontano dalle scene per circa una settimana. Il 3 marzo 2014 ha un incidente a Roma: il comico riporta un trauma cranico con due ferite lacero-contuse alla testa e viene ricoverato in terapia intensiva. Una settimana dopo Fiorello viene dimesso. Nel settembre 2015 viene operato d’urgenza per rimuovere diversi melanomi che potevano compromettere la sua vita.