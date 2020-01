Chi è Elodie? L’età, l’altezza, il fidanzato e la carriera di una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi. Una delle giovani cantanti italiane più amate. Le spalanca le porte del successo la partecipazione alla quindicesima edizione di Amici. A seguire collabora con alcuni dei volti più noti della musica italiana, fino a salire sull’ambito palco dell’Ariston di Sanremo.

Elodie: età e altezza

Elodie, il cui nome completo è Elodie di Patrizi, nasce a Roma il 3 maggio 1990. Ha dunque 29 anni ed è alta 168 cm. Figlia di padre italiano e madre francese creola, originaria della Guadalupa, Elodie ha molto sofferto la separazione dei genitori.

Ha difatti avuto un’infanzia difficile superata anche grazie alla presenza della sorella Fey. Elodie ha iniziato da giovanissima una carriera da modella, abbandonata però per il sogno di imporsi nel mondo della musica, la sua più grande passione.

Fidanzato di Elodie

Della vita privata della ragazza sappiamo che ha avuto durante il periodo di Amici una relazione con il concorrente Lele Esposito. Il loro rapporto è durato però solo fino al 2017. Dopo un periodo di pausa, la cantante è tornata con il deejay Andrea Maggino, il suo grande amore prima dell’avvento di Lele. Il ritorno di fiamma è però durato poco.

Sotto i riflettori è finito ultimamente il rapporto tra Elodie e Marracash, noto rapper con cui ha collaborato nel brano Margarita. I due sono stati inizialmente pizzicati dai fotografi in atteggiamenti piuttosto intimi, per poi confermare l’inizio di una vera storia d’amore che dura ancora oggi dalla scorsa estate. La relazione dai due è anche confermata dai social. Difatti Elodie sul suo profilo Instagram, che conta 1,4 milioni di followers Elodie pubblica spesse volte foto che la ritraggono con Marracash.

Carriera

La carriera di Elodie ha inizio già nel 2009 quando cioè partecipa ad X Factor, ma viene eliminata alle fasi iniziali. La cantante cerca di rifarsi ad Amici di Maria De Filippi nel 2015. Nel talent di Canale 5 fa una bellissima figura, arrivando seconda e vincendo i premi della Critica e di RTL 102.5.

In questo stesso anno debutta nel mondo discografico con l’album Un’altra vita, prodotto dal cantautore Fabrizio Moro. Trascinato dalla fama derivatagli da Amici, il disco arriva fino alla seconda posizione in classifica, ottenendo la certificazione d’oro.

All’interno del primo album si trova anche un altro brano di grande rilevanza, Amore avrai, scritto da Emma Marrone. Il rapporto con la cantante salentina è stretto in questi anni, ed Elodie l’accompagna anche in alcune date dell’Adesso Tour.

Nel 2018 Elodie a maggio pubblica Nero Bali, con l’amico Michele Bravi e Gué Pequeno. La canzone si impone come uno dei tormentoni dell’estate. A Gué Pequeno, Elodie ricambia il favore partecipando a un suo brano inserito nell’album Sinatra. Sul finire dell’anno lancia quindi un nuovo singolo, stavolta in collaborazione con Ghemon, dal titolo Rambla. Nel 2019 partecipa al nuovo singolo dei Kolors e collabora con Marracash.

La partecipazione a Sanremo

Nel 2017 Elodie partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con un brano scritto in parte da Emma, Tutta colpa mia. Alla fine della kermesse l’artista riesce a piazzarsi all’ottavo posto. Tutta colpa mia è anche il titolo del suo secondo album, prodotto da Emma Marrone e Luca Mattioni. Il disco riesce ad avere un grande successo commerciale, raggiungendo in pochi mesi la certificazione di platino.

Lo scorso dicembre Amadeus durante il programma Soliti Ignoti ha annunciato la partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo nel 2020. La cantante sarà in gara con la canzone Andromeda, brano questo scritto da Mahmood

