Enrico Nigiotti a Sanremo: Amici, x Factor e fidanzata

Enrico Nigiotti è il cantante in gara a Sanremo. Il cantautore toscano presenterà sul palco dell’Ariston il brano Baciami adesso. Scopriamo su di lui alcune curiosità: la partecipazione ad Amici, x Factor e fidanzata.

Enrico Nigiotti, Amici

Enrico Nigiotti partecipa nel 2010 ad Amici, trasmissione di canale Cinque condotta da Maria de Filippi. Nella settimana puntata del serale del noto programma accade qualcosa di inaspettato: Enrico, appena 22enne, membro della squadra Blu, si auto-elimina dal gioco per amore verso la fidanzata, conosciuta proprio all’interno della scuola, Elena D’Amario.

Enrico Nigiotti, X-Factor

Il cantautore livornese torna a mettersi alla prova nel 2017. Si presenta ad X-Factor e viene subito riconosciuto da Mara Maionchi, che pochi anni prima lo aveva visto tra i banchi di Amici. Enrico Nigiotti passa ogni sfida e si classifica come terzo alla settima edizione di X-Factor. Inciderà anche un brano, “L’Amore è”, che riscuoterà subito grande successo. Si tratta della versione perfezionata del brano che Enrico presentò alle Audizioni, metafora dell’evoluzione di una storia d’amore.

Enrico Nigiotti, fidanzata

Il cantautore è felicemente fidanzato con la ballerina e psicologa Giulia Diana. I due innamorati hanno aperto insieme una scuola di danza a Livorno, città in cui vivono entrambi. Nel passato dell’artista c’è l’amore per un’altra ballerina famosa, Elena D’Amario, ex concorrente di “Amici”.

