Tiziano Ferro regala brividi ed emozioni all’Ariston: in lacrime per Mia Martini. Video

Tiziano Ferro regala brividi ed emozioni all’Ariston con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Un bacio al cielo e poi un pianto liberatorio, stretto in un abbraccio ad Amadeus. Il cantante ha voluto dedicare per la prima volta al suo compagno (che ha sposato l’anno scorso), come lui stesso ha sottolineato alla fine della sua esibizione. “Questa è un’operazione a cuore aperto“, ha detto Ferro scusandosi per le stonature e le difficoltà avute durante l’esecuzione del brano, non facile da interpretare perché pensato “su misura” per la straordinaria vocalità che aveva Mia Martini.

Tiziano Ferro e le scuse sui social

Scuse che, nella notte, una volta calato il sipario sull’Ariston, Tiziano Ferro ha voluto ribadire ancora una volta con un commosso messaggio su Instagram in cui si rivolge direttamente alla cantante scomparsa: “Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito. #almenotunelluniverso“, ha scritto.

