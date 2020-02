Fadi concorrente di Sanremo Giovani: chi è, età, curiosità

Tutto quello che c’è da sapere su Fadi, uno dei ventiquattro concorrenti del settantesimo festival di Sanremo

Romagnolo, trentuno anni e un passato in Italia tutto da scoprire. Fadi, pseudonimo di Thomas O. Fadimiluyi è figlio di un meltin-pot culturale meraviglioso. Il padre infatti arriva in Italia nei primi anni ottanta con una idea precisa in testa. Di etnia Yoruba ed origini nigeriane, l’uomo porta con sé quindi il sogno di seguire da vicino l’arte del design automobilistico nostrano.

Assieme alla madre di Fadi aprirà successivamente una piccola struttura alberghiera a Riccione. Da lì il cantante appartenente alla sezione nuove proposte del settantesimo festival di Sanremo, inizierà un percorso di vita che lo porterà alla musica.

Sanremo Giovani

Fadi ha partecipato all’ultima selezione di Sanremo Giovani il 19 dicembre, vincendo la possibilità di entrare a pieno titolo nella scena musicale nazionale. Il festival di Sanremo, giunto alla sua settantesima edizione e condotto da Amadeus, si fa così carico di un altro gioiello emergente. L’accento romagnolo del cantante e i suoi tratti fisici lo rendono affascinante e carismatico. Il suo background musicale, vive delle influenze dei suoi big preferiti: da Bob Marley agli Afterhours, passando per i Pearl Jam fino a Brunori Sas.

“Due Noi” e il successo dell’Ariston

Fadi arriva al Festival di Sanremo con un pezzo dedicato alle sue esperienze d’amore e di amicizia: “Due Noi” sembra essere un pezzo promettente, come gran parte dei nuovi partecipanti alla sezione “nuove proposte” del Festival di Sanremo. Le canzoni di Fadi nascono da influenze legate alle musiche di Fabrizio De Andrè e ancora dall’esperienza fatta nella pensione di famiglia, dove i testi nascono dall’esperienza diretta con la vita quotidiana.

Un approccio buono e una dimensione che attira l’attenzione del pubblico e della critica: occhi puntati quindi su Fadi, concorrente della sezione “nuove proposte” di Sanremo Giovani insieme a Leo Gassman, Eugenio in via di Gioia, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Fasma, Tecla Insolia e Gabriella Martinelli in coppia con Lula.