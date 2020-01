Junior Cally chi è: il rapper italiano in gara a Sanremo con “No Grazie”, la vita, le canzoni di Junior Cally

Junior Cally, pseudonimo di Antonio Signore (Roma, 10 ottobre 1991), è un rapper e produttore discografico italiano. Il nome d’arte Junior Cally è un omaggio al celebre cantante reggae giamaicano Junior Kelly.

Chi è Junior Cally, età

Ha 29 anni ed è tra i cantanti in gara a Sanremo 2020. Junior Cally, come annunciato da Amadeus durante lo speciale de I soliti ignoti, sarà tra i big in gara a Sanrmeno 2020. Il cantante, come potete vedere, si è presentato con una maschera sul viso. Perché? Ecco spiegato.Il cantante ha raccontato qualcosa di sé nel libro “Il principe. È meglio essere temuto che amato”.

Junior Cally, la mistero della maschera

Poco tempo fa, decise di togliersi la maschera (letteralmente) dichiarando però, in un’intervista a La Stampa che “Junior Cally è la maschera e la maschera è Junior Cally”. E rivelò anche la scelta di volersi mostrare, finalmente, a volto scoperto: Calibro bene ogni scelta, ma quella di mostrare il mio viso è stata davvero una liberazione, un’esigenza di vita che mi è venuta naturale. Non ho pensato a quello che sarebbe successo poi, alle conseguenze.

Il ‘ritorno’ sulle scene, col nome d’arte di Junior Cally e una maschera antigas, suo ‘marchio di fabbrica’, è datato gennaio 2017, quando esce il suo primo singolo, Alcatraz. Escono poi Magicabula e Auto Blu, che anticipano l’album d’esordio, Ci entro dentro, uscito a novembre 2018. Il successo è clamoroso e il rapper firma un contratto con la Sony. A settembre 2019, esce il secondo disco, Ricercato, che vanta moltissime collaborazioni ed è di fatto il primo con una major. Junior Cally diventa così il fenomeno del momento: pubblica anche un libro per Mondadori, ‘Il principe. E meglio essere temuto che amato’, e partecipa al Capodanno di Bari, peraltro scatenando polemiche per le parole sul palco.

Junior Cally in gara a Sanremo con “No Grazie”

Junior Cally sarà uno tra i big in gara al Festival di Sanremo 2020, dove presenterà il brano No grazie. Sarà dunque questa la prima partecipazione del rapper alla Kermesse, nonché una delle prime occasioni nel corso delle quali l’artista si presenterà al pubblico senza più la maschera a gas dietro la quale si è nascosto per anni. No grazie è stato definito come “un brano esplosivo all’insegna dell’ultrarap antipopulista sull’Italia di oggi”. La canzone è stata prodotta da Merk & Kremont.

GLI ALTRI CANTANTI DI SANREMO:

Rita Pavone