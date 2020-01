Pinguini Tattici Nucleari: chi sono? Riccardo Zanotti e Verdura, I Pinguini Tattici Nucleari Sanremo

Pinguini Tattici Nucleari: chi sono? Il gruppo bergamasco indie – rock parteciperà a Sanremo 2020.

Pinguini Tattici Nucleari: chi sono? Riccardo Zanotti la voce del gruppo

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale indie rock italiano formatosi a Bergamo nel 2012. Il gruppo è formato da Riccardo Zanotti, la voce, Nicola Buttafuoco, il chitarrista, Elio Biffi, tastiera e fisarmonica, Lorenzo Pasini, secondo chiatarrista e coro, Simone Pagani il bassista e infine Matteo Locati che è il batterista.

Il gruppo bergamasco Pinguini Tattici Nucleari è nato nel 2012 in maniera piuttosto causale. Difatti i ragazzi trovano subito una certa intesa e decidono di mettere su un progetto inizialmente basato su alcune cover metal. Anche il nome del gruppo è nato in maniera del tutto casuale. Infatti l’idea di chiamarsi Pinguini Tattici Nucleari, nasce dal nome di una birra scozzese a gradazione piuttosto alta, la Tactical Nuclear Penguin, scoperta per caso dal gruppo in un pub bresciano.

Pinguini Tattici Nucleari, Verdura. I lavori discografici

I Pinguini Tattici Nucleari hanno una formazione indie, e nel 2012 pubblicano il loro primo EP autoprodotto contenente cinque brani dal titolo Cartoni Animali. Il primo album arriva invece nel 2014. Il re è nudo, composto da sette tracce più una intro, che contiene uno dei brani più conosciuti del gruppo dai suoi esordi, Cancelleria.

Il 18 dicembre 2015 viene pubblicato il loro secondo album: Diamo un calcio all’Aldilà, con il brano Me Want Marò Back che finisce in rotazione su Radio Popolare. Il terzo album del gruppo, esce il 17 aprile 2017 e contiene undici tracce e una intro, con il titolo Gioventù Brucata. Nell’agosto dello stesso anno i Pinguini Tattici Nucleari partecipano alla venticinquesima edizione del Sziget Festival a Budapest, esibendosi sul Light Stage.

Il 5 aprile 2019 viene pubblicato, per la prima volta da Sony Music, l’album dei: Fuori dall’hype, anticipato dal singolo Verdura uscito il 18 gennaio dello stesso anno. Il 26 aprile 2019 esce Faber nostrum, album tributo per Fabrizio De André, contenente una rivisitazione del gruppo di Fiume Sand Creek.

Il gruppo dopo aver annunciato la loro prima tournée nei palazzetti italiani, il 31 dicembre 2019 arriva la conferma ufficiale della loro partecipazione al Festival di Sanremo. Dunque anche il gruppo sarà tra i protagonisti sul palco dell’Ariston del 70esimo Festival, con il brano Ringo Starr. Una scelta questa che però ha sconvolto chi ancora non li conosce, visto che il grande pubblico non ha avuto molte occasioni per sentir parlare di loro. Nonostate ciò però il gruppo sta conquistando anno dopo anno nuove fette di pubblico. Difatti il loro profilo Instagram conta ben 190mila followers.

Pinguini Tattici Nucleari: Sanremo 2020

