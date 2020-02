Chi è Matteo Faustini: biografia, età, vita privata del cantante di Sanremo 2020

Matteo Faustini sarà uno dei giovani in gara nell’edizione 2020 del Festival di Sanremo nella categoria Giovani Proposte. Dopo averci già provato nel 2017, con la vittoria nel contest Area Sanremo 2019 questa volta il giovane cantautore si è assicurato la partecipazione al Festival, condotto da Amadeus che andrà questa sera su Rai 1. Matteo Faustini gareggerà con la canzone “Nel bene e nel male”.

Chi è Matteo Faustini? Età e altezza

Nasce a Brescia sotto il segno della Bilancia, Matteo Faustini ha 25 anni ed è un giovane cantante italiano. che arriva dalla provincia di Brescia. Senza mai tralasciare gli studi, è laureato in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, anche durante l’adolescenza non ha abbandonato mai il sogno di intraprendere una carriera musicale. Per guadagnarsi da vivere fa il maestro elementare. Insegna infatti nel bresciano, ma intanto tenta la strada del successo discografico.

Carriera e curiosità su Matteo Faustini

Si fa notare nel 2019, quando vince il concorso Area Sanremo con il brano Nel bene e nel male. Questo gli dà la possibilità di accedere alla fase finale del Festival di Sanremo 2020, nella sezione Nuove Proposte. Attivo sui social, ha qualche migliaio di follower sul suo profilo Instagram. Ai suoi alunni insegna sia musica che educazione motoria.

“Essere umano” – come si autodefinisce – e cantautore, Matteo Faustini ha sempre amato sin da bambino la musica, anche se spesso spiega di essere arrivato a odiarla. In tante occasioni, infatti, ha provato a sfondare in questo mondo, fatto spesso di porte chiuse in faccia e di occasioni perse. Fino alla grande occasione che gli arriva da Area Sanremo. Il 31 dicembre 2019, si esibisce durante la trasmissione ‘L’anno che verrà’, il consueto ‘veglione’ di Raiuno che saluta il nuovo anno.

