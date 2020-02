Sanremo, la canzone “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato

Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo pop che partecipa a Sanremo 2020 con la canzone “Ringo Starr”. Il brano partecipa alla gara dei 24 big. Non è ancora noto se verrà interpretato nel corso della prima serata (martedì, 4 febbraio), oppure nel corso della seconda. Ma quali sono le parole della canzone? Qual è il significato?

Pinguini Tattici Nucleari, il testo di “Ringo Starr”:

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh

Significato della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di Sanremo

Il brano è ispirato al batterista dei Beatles, molto amato dai PTN. Sir Richard Starkey, il vero nome di Ringo, dopo lo scioglimento del gruppo di Liverpool, ha intrapreso una carriera da solista. E’ considerato uno dei migliori batteristi di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. La canzone i Pinguini Tattici Nucleari hanno dichiarato: “E’ una canzone che parla di debolezza e fragilità. E’ un omaggio a Ringo Starr”.