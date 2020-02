Leo Gassman a Sanremo: età, altezza, fidanzata e canzone del cantante

Sanremo 2020. Leo Gassman è uno dei cantanti in gara tra le fila delle Nuove Proposte in gara al 70° Festival della canzone italiana di Sanremo condotto da Amadeus. A Sanremo sarà in gara con il brano “Vai bene così”. Ma chi è il figlio di Alessandro Gasmann? Quanti anni ha?

Chi è Leo Gassman: età, altezza e biografia

Leo Gassman nasce a Roma il 22 novembre 1998. Ha dunque 21 anni e ne compirà 22 a fine 2020. E’ del segno dello scorpione. Ha i capelli ricci neri. E’ alto 1.80 cm e pesa 73 chili. E’ figlio d’arte, il padre infatti è Alessandro Gassman (figlio dell’altrettanto famoso Vittorio). La madre è l’attrice Sabrina Knaflitz.

Studia frequentando anche il conservatorio e dedicandosi al canto e alla chitarra. Nel 2018 tenta la strada del talent show scegliendo di presentarsi ai casting di X Factor (dodicesima edizione) portando un suo brano inedito dal titolo Freedom. La sua performance aveva convinto i giudici che lo portarono a superare più step fino al decisivo live show dove gareggiò nella squadra capitanata da Mara Maionchi.

Vita privata e curiosità

Non sappiamo se Leo Gassman ha una fidanzata, ma della sua vita privata è chiaro l’amore per i genitori e per il nonno Vittorio. Nel 2017, il papà lo ha dipinto così ai microfoni del Corriere della Sera: “Non è un fighetto. È molto più serio di quanto non fossi io alla sua età, studia, è più intelligente, fa sport, è appassionato di filosofia“.

Il cognome di Leo a molti non suonerà per nulla nuovo. Il giovane è infatti il figlio del celebre attore italiano Alessandro Gassman e di conseguenza nipote del cineasta Vittorio Gassman. La madre è l’attrice Sabrina Knaflitz, una figura davvero molto importante nella vita di Leo, in quanto lo ha sempre sostenuto e spinto a coltivare la sua passione per la musica, intuendo in lui del talento.

Il giovane è molto seguito su Instagram, dove può vantare un seguito di 185mila followers. Fioccano i commenti positivi per il cantante, ma purtroppo anche quelli negativi, specialmente legati al suo cognome. Non sono pochi, infatti. quelli convinti che il suo successo sia legato alla sua famiglia. Per queste ragioni piovono commenti come «ecco il raccomandato» o «facile con quel cognome».

Leo Gassmann in due curiosità

• A stupire, oltre l’innegabile talento musicale, anche la dichiarazione che ha fatto in televisione prima della sua esibizione nel talent show X Factor: “Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici. Mi hanno mostrato i lati belli della vita, e mi reputo molto fortunato. Però è come se avessi dentro un ego che deve uscire per sfogarmi e alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”.

• Leo Gassman è anche un grandissimo appassionato di sci e pratica sport, come si evince dal fisico scolpito che mostra con orgoglio sui social.

