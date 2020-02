Al Bano e Romina a Sanremo, testo e significato canzone Raccogli l’attimo

Tornano insieme a Sanremo Al Bano e Romina. Dopo 25 anni dall’ultima registrazione in duetto, questa sera al teatro Ariston di Sanremo Al Bano e Romina Power saliranno sul palco del 70° Festival della canzone italiana per presentare il loro nuovo singolo intitolato ‘Raccogli l’attimo‘.

Al Bano e Romina a Sanremo con la canzone Raccogli l’attimo

La canzone uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. L’ultima registrazione in duetto della coppia musicale più famosa e amata in tutto il mondo, risale proprio a 25 anni fa.

“Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla settantesima edizione del Festival di Sanremo il 4 febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo “Raccogli l’attimo” scritto con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che dà il via al nuovo album omonimo. E inoltre ci sarà una grande sorpresa”, queste le parole di Romina Power in un’intervista all’Ansa. Sul palco coi due dovrebbe esserci anche la figlia Romina Junior.

Significato canzone Al Bano e Romina “Raccogli l’attimo”

“Raccogli l’attimo” è scritta da Cristiano Malgioglio e Romina Power, la musica è stata composta da Al Bano Carrisi e A. Summa e l’arrangiamento curato da Diego Calvetti e Alterisio Paoletti.Il nuovo singolo è un invito a non sprecare il tempo e vivere il presente per raccogliere le opportunità e le occasioni di quell’attimo unico che non ritornerà mai più.

Il disco contiene anche un altro duetto dal titolo “Cambierà” e altre otto canzoni, quattro cantate da Romina Power e quattro cantate da Al Bano.