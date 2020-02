“Gli anni più belli”: cast, trama, trailer e musica del film di Muccino

Presentato ieri a Sanremo 2020 l’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Il film racconta di quattro amici e delle loro vicissitudini in un arco di tempo che va dagli anni ’80 a oggi.

Gli anni più belli: la trama. Data di uscita

Muccino sceglie la storia di quattro amici per raccontare l’Italia dal craxismo a oggi passando per il “ventennio” berlusconiano. I cambiamenti, i fallimenti e le aspirazioni di un’intera generazione che vivono nei personaggi e nelle relazioni di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. La loro storia parte dall’adolescenza e arriva fino all’età adulta. Il regista esplora l’intimità dei loro rapporti, i problemi e le contraddizioni di un’epoca che spesso non ha risposto alle aspettative e alle promesse che aveva dato.

Le riprese del film sono iniziate nel giugno 2019. Le scene sono state realizzate tra Roma, Napoli e Cinecittà e sono durate per nove settimane circa. Nonostante i tempi stretti di produzione, la qualità delle interpretazioni e della sceneggiatura è garantita da chi ha visto il film in anteprima. Fissata la data di uscita: la pellicola verrà distribuita in centinaia di sale italiane a partire dal 13 febbraio 2020.

Il cast stellare

A interpretare Giulio Ristuccia è Pierfrancesco Favino. Il personaggio di Gemma è invece affidato alla bella Micaela Ramazzotti. Paolo Incoronato, invece, è interpretato da Kim Rossi Stuart. Riccardo Morozzi ha il volto di Claudio Santamaria. C’è spazio anche per Emma Marrone, la cantante, che veste i panni di Anna. Figurano anche Nicoletta Romano con il personaggio di Margherita Angelucci e Francesco Acquaroli in Sergio Angelucci.

Trailer e colonna sonora (musiche) de “Gli anni più belli” di Muccino

Le musiche sono a cura del grande compositore Nicola Piovani (La vita è bella), mentre la tracklist “Gli anni più belli”, che dà il titolo al film, è interpretata da Claudio Baglioni. Il trailer della pellicola di Gabriele Muccino è già disponibile su YouTube dal novembre 2019.