Sanremo, Enrico Nigiotti in gara con Baciami adesso: testo e significato della canzone

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo 2020. Il cantate livornese presenterà sul palco dell’Ariston il brano Baciami adesso. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

Baciami adesso, il significato della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

E’ un amore in crisi quello raccontato da Enrico Nigiotti in Baciami adesso. Quando due innamorati scelgono di allontarsi, magari per chiarire quale posizione occupa l’altro nella propria vita, può capitare che uno dei due possa diventare l’acerrimo nemico dell’altro. Il brano del cantautore livornese è dunque un invito a mettere da parte la rabbia e a superare ogni difficoltà con un bacio.

Baciami adesso, il testo della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…