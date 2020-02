Sanremo, Le Vibrazioni in gara con la canzone “Dov’è”: testo e significato

Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazione, è in gara a Sanremo insieme alla sua band. Le Vibrazioni porteranno sul palco dell’Ariston il brano “Dov’è”. Scopriamo il testo integrale e il significato della canzone della band pop rock.

Dov’è, significato della canzone delle Vibrazioni a Sanremo 2020

Il brano che le Vibrazioni presentano a Sanremo, Dov’è, è stato scritto assieme a Roberto Casalingo e Davide Simonetta. A spiegare il significato della canzone sono stati gli stessi componenti della band milanese a Tv Sorrisi e Canzoni: “Parla degli urti quotidiani della vita. che ti mettono in ginocchio. E tu devi imparare a rialzarti. Ma anche della ricerca della semplicità in un mondo artefatto”. Il brano apre una riflessione su due condizioni che caratterizzano la società post moderna: la malinconia e la ricerca della felicità. Il protagonista della canzone è un uomo che non è più capace di relazionarsi serenamente con gli altri e che è costretto quotidianamente a fare i conti con la propria solitudine.

Dov’è, testo della canzone della Vibrazioni a Sanremo 2020

“Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

E ho creduto fosse neve

E non mi sento contento

Chissà se poi sono io

Quello allo specchio.

Cerco dai vicini

La mia dose giornaliera

Di sorrisi ricambiati

Per potermi poi sentire

Socialmente in pace

Con il mondo e con il mio quartiere.

Chiedimi se dove sto

Sto bene

Se sono felice

Chiedimi qualsiasi cosa

Basta che mi dici

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di sentire quello

Che non so vedere

La mia solitudine

È sul fondo di un bicchiere

D’acqua che m’inviti a bere

Ho sete di stupore

Mi puoi accontentare?

Chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

E rimango già qui, rimango così e

E non ci penso più

Ho una clessidra ferma al posto del cuore

E un piano alto dove puoi vedere tutto

Rimango così, rimango così e

E non ci penso più

E allora chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

Eppure sembra neve.”