Irene Grandi: chi è, marito, figli, social e la partecipazione a Sanremo di Irene Grandi

Chi è Irene Grandi? Chi sono i figli, com’è oggi? Partecipa a Sanremo 2020? L’artista toscana è riuscita a diventare nel giro di pochissimo tempo una delle cantautrici italiane più amate dal pubblico. Ha pubblicato più di 10 album ed ha collaborato con artisti di fama: da Jovanotti a Pino Daniele, da Eros Ramazzotti a Claudio Baglioni.

Irene Grandi: vita e inizio della carriera

Irene Grandi nasce a Firenze, il 6 dicembre 1969. Cresce in un ambiente sereno, circondata dall’amore della sua famiglia e con la passione per la musica. Irene, subito dopo aver preso il diploma scientifico, decide di seguire il suo più grande sogno, quello di diventare una cantante. Inizia ad esibirsi nei locali e bar della sua regione, entrando a far parte anche in diverse band, come “Le matte in trasferta”, “La Forma” e “I Goppions”.

Solo nel 1992, in compagnia del suo amico Lorenzo Ternelli, comincia a comporre i suoi primi pezzi fino a quando non viene richiesta la sua presenza in un coro. Nel 1993 esce il suo primo singolo Un motivo maledetto con il quale ottiene il suo primo contratto discografico.

Marito, figli e i social

Irene Grandi sposa nel 2003 Alessandro Carotti con il quale divorzia nel 2010, dopo 7 anni di matrimonio. A distanza di cinque anni dalla fine della sua lunga storia d’amore, Irene conosce Lorenzo Doni, un avvocato e istruttore di golf. I due si sposano il 2 luglio nel 2018 a Narbolia, in provincia di Oristano. Da entrambi i matrimoni la cantante non ha mai avuto figli.

Irene Grandi è molto attiva sui social. Difatti sul suo profilo Instagram pubblica le novità circa gli eventi e le partecipazioni alle trasmissioni e alcuni scatti che la ritraggono a lavoro. Dal profilo Facebook di Irene Grandi, invece, si può venire a sapere che la cantante ha anche una passione sportiva per lo snowboard, ma anche per l’automobilismo e in particolar modo per la auto d’epoca. Dello snowboard, dice di amarlo perché è praticato dai giovani che amano la musica, ma di non essere molto spericolata perché ha paura di farsi male.

Irene Grandi a Sanremo 2020

Irene Grandi sin dagli inizi della sua carriera riesce a calcare il palco dell’Ariston. Difatti la sua prima apparizione al festival di Sanremo risale al 1994 nella categoria nuove proposte con il brano: “Fuori“. Ritorna al festival nel 2000, questa volta nella categoria big, con il brano “La tua ragazza sempre“. Canzone questa scritta per lei da Vasco Rossi.

Nel 2009 invece partecipa al festival di Sanremo, questa volta nella sezione Artisti, con il brano “La cometa di Halley“, con il quale arriva in finale. Ritenta partecipando anche all’edizione del 2015 del festival con il brano: “Un vento senza nome“, ma si classifica 12esima.

Anche quest’anno la Grandi parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Finalmente io“. Tale canzone porta la firma di Vasco Rossi e Gaetano Curreri, mentre gli arrangiamenti sono a cura di Celso Valli. Ad annunciarlo è stato Amadeus, conduttore del festival, lunedì scorso durante la trasmissione I soliti Ignoti. Prima dell’ufficialità però alcune voci erano già iniziate a girare in seguito ad una foto postata su Instagram da Vasco Rossi.

