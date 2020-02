Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2020: età, figlia, Tiziano Ferro

Massimo Ranieri sarà ospite della seconda puntata di Sanremo. Il cantante napoletano si esibirà sul palco dell’Ariston con la canzone “Perdere l’amore”. Oltre a lui, ci saranno anche Gigi D’Alessio e Zucchero. Ma scopriamo alcune curiosità su di lei: età, figlia, Tiziano Ferro.

Massimo Ranieri, età

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, nasce il 3 maggio 1951 a Santa Lucia, quartiere di Napoli. Ha 68 anni.

Massimo Ranieri, figlia

Il cantante e attore napoletano non si è mai sposato, ma ha una figlia di nome Cristiana. La storia della sua paternità è molto particolare: Ranieri l’ha infatti riconosciuta solo molti anni dopo la sua nascita. Resta famosa, nei ricordo di molti italiani, la volta in cui la presentò pubblicamente in tv, nel corso del suo show “Tutte donne tranne me”. Anche Cristiana è cantante ed è nota per aver formato un duo con Lusya Claudia.

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro

In pochi sanno ma esiste una “leggenda metropolitana” su Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. La nascita di questa leggenda è legata alla somiglianza fisica tra i due cantanti, che però non solo non sono padre e figlio, ma non sono legati neppure da parentele lontane. Il vero papà di Tiziano Ferro si chiama Sergio, è di Latina e fa il geometra.