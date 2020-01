Antonella Clerici: Sergio Cossa, compagno Antonella Clerici, figlia Antonella Clerici, Sanremo Antonella Clerici

Antonella Clerici: Sergio Cossa, compagno, figlia, Sanremo. Conosciamo meglio Antonio Clerici. E’ una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver debuttato negli anni ottanta in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010) ha condotto La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata come Adesso sposami, Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, e lo Zecchino d’Oro 2019.

Antonella Clerici: Sergio Cossa, compagno

Antonella Clerici è stata sposata ben due volte. Forse non tutti i fan della ex conduttrice de La prova del cuoco sanno che la Clerici, ora innamoratissima del suo Vittorio Garrone, ha alle spalle due matrimoni finiti oltre alla storia con il papà di sua figlia Maelle, Eddy Martens. Il secondo matrimonio è arrivato nel 2000, con Sergio Cossa. La Clerici resta sposata per cinque anni, ma «probabilmente il matrimonio è arrivato quando già il sentimento stava scemando», ha detto la conduttrice. Antonella Clerici si è appena trasferita ad Alessandria, nel comune di Arquata Scrivia, per convivere con il suo nuovo compagno: Vittorio Garrone.

Antonella Clerici: figlia

Si chiama Maelle la figlia di Antonella Clerici, avuta dalla sua relazione con l’ex marito Eddy Mertens. Maelle nasce il 21 febbraio 2009 ed Antonella Clerici ha spesso raccontato che proprio per il suo lavoro teme di essere troppo distante da sua figlia. Sul suo account Instagram Antonella pubblica spesso foto di quando sua figlia era piccola e guarda a quei periodi con nostalgia e profondo amore materno. La conduttrice tiene aggiornati i suoi fan sulla crescita di Maelle che, per l’appunto è cresciuta moltissimo: simile per metà alla madre, per i capelli ricci e ribelli, la corporatura e il sorriso, ma con i colori del padre, Eddy Martens.

Antonella Clerici, Sanremo

Antonella Clerici insieme a Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, queste ultime due conduttrici del Tg1, affiancherà Amadeus sul palcoscenico dell’Ariston per il 70esimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio. Per la Clerici è l’ennesimo ritorno all’Ariston, dove è stata conduttrice di una edizione del Festival e dove è stata anche ospite. Ci saranno anche Monica Bellucci, Sabrina Salerno, AlketaVejsiu, Georgina Rodriguez e Rula Jebreal.