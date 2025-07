Controlli straordinari dei Carabinieri nella serata di ieri ad Aversa, nell’area della cosiddetta movida. I militari della Compagnia normanna hanno passato al setaccio strade e locali, identificando 132 persone e fermando 73 veicoli. Il bilancio dell’operazione è di tre denunce, oltre 30 sanzioni e multe per un totale di oltre 16mila euro.

Aversa, controlli nella movida: tre denunce e sanzioni per oltre 16mila euro

A finire nei guai un 56enne originario della Costa d’Avorio, sorpreso alla guida di un Fiat Ducato mentre trasportava rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione. Per lui è scattata la denuncia e la proposta per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

Denunciato anche un 40enne di Lusciano, sorpreso a guidare senza patente e già recidivo nel biennio. Un terzo provvedimento ha riguardato un 78enne di Trentola Ducenta, trovato in possesso di munizioni non regolarmente detenute durante un controllo nella sua abitazione. Complessivamente sono state elevate 32 contravvenzioni al Codice della Strada, per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco o senza cinture di sicurezza. Quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre altri due a fermo.