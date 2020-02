Fadi con Due Noi a Sanremo 2020: testo canzone e significato

Promessa del palco di Sanremo 2020, Fadi emerge con Due Noi. Il giovane Fadi di Riccione con origini nigeriane da parte di padre, racconta in un testo coinvolgente la sua esperienza quotidiana. Vediamo il testo di “Due Noi” di Fadi, in gara a Sanremo 2020 condotto da Amadeus

Significato Due Noi di Fadi Fadi sembra raccontare una storia leggera, quasi dai toni romantici. Orecchiabile già nella sola lettura il testo riporta una vicenda da cantautorato bolognese. Apprezzato dal pubblico e promessa positiva per il Festival di Sanremo, la canzone Due Noi ci riporta al tempo che passa con la dolcezza dell’amore per le strade di Bologna.

Testo Canzone “Due Noi” Sanremo 2020

Mi diverto ogni tanto a passare

Sotto casa tua

Lo faccio apposta

La prendo larga, sbaglio strada

Per vedere se sei ancora viva

Per sentire se sei ancora vera

Per scoprire se sei ancora intera

Per sentire se sei ancora in me

Per vedere se poi noi due, felici

Per le strade di Bologna, per le strade di Bologna

Noi due, in piedi

Noi due, sereni

Ma tu chiedi la parola e intoni

Quali sono i giorni, cattivi o buoni

Chiedilo ad Andrea che si è perso

È ancora lì nel centro che cerca un senso

E poi noi due, in piedi

Per le strade di Bologna, per le strade di Bologna

Noi due, sereni

Noi due, in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare sotto casa tua

Non lo faccio apposta la prendo larga

E vedo la serranda e proseguo via via

E scorro nel traffico nei giorni delle stagioni