Un legame autentico con Napoli e un impegno concreto per la sua rigenerazione sociale e culturale: è questo il cuore dell’iniziativa, che vede nascere una forte partnership tra Kimbo e Teleclubitalia, protagoniste di uno dei momenti più attesi del Sanità Film Festival 2025.

Kimbo e Teleclubitalia insieme per raccontare il “Risveglio” di Napoli: la miniserie in anteprima nazionale al Sanità Film Festival

In anteprima nazionale, mercoledì 2 luglio alle ore 18, verrà presentata la miniserie “Risvegli”, tre cortometraggi dedicati a storie di rinascita e partecipazione attiva nel territorio metropolitano partenopeo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra due eccellenze dell’area nord di Napoli — Kimbo, storico marchio del caffè, e l’emittente regionale Teleclubitalia — unite dalla volontà di valorizzare l’identità e l’energia sociale di Napoli.

“Risvegli” racconta le vite di tre protagonisti d’eccezione: Ciccio Merolla, simbolo del riscatto attraverso la musica; Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale di Secondigliano, emblema di solidarietà e umanità istituzionale; e Francesco Costanzo, formatore e coffee expert, volto della tradizione e dell’eccellenza del caffè napoletano.

All’evento, moderato dal giornalista Ciro Cacciola, interverranno Mario Rubino, presidente di Kimbo S.p.A., Giovanni F. Russo, direttore di Teleclubitalia, e Massimiliano Scala, Head of Marketing Kimbo, che sottolinea: “Siamo orgogliosi di sostenere un festival che unisce cinema e rigenerazione sociale in uno dei più significativi laboratori urbani d’Europa, il Rione Sanità, luogo dove sono nate le radici del nostro marchio e della nostra visione”.

Altri appuntamenti Kimbo al Sanità Film Festival

📍Giovedì 3 luglio 2025 – ore 18.00

Incontro ravvicinato con Umberto Marino, autore, sceneggiatore e regista, in occasione dell’uscita del suo libro Piccole cose molto potenti a Pompei (Graus Edizioni). L’incontro sarà arricchito da contenuti video e dalla versione estesa del nuovo spot Kimbo, scritto e diretto dallo stesso Marino. Intervengono anche Massimiliano La Pegna (produttore), Mario Rubino e Massimiliano Scala.

📍Sabato 5 luglio 2025 – ore 22.00 – 24.00

Closing Party “on the road” in via dei Cristallini 73 con DJ Cerchietto e una selezione musicale che attraversa i suoni di Napoli dal dopoguerra a oggi, tra Villanelle, Tammurriate e Vesuwave. Un tributo alla città e al suo spirito sonoro, con il “sesto senso” musicale di Kimbo. “Abbiamo un caffè in sospeso con la nostra città – dichiara il presidente Mario Rubino – e durante il SAFF lo offriremo con gioia, ospiti delle famiglie residenti nei bassi del Rione Sanità”.