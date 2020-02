Testo canzone Raphael Gualazzi Sanremo, significato canzone Raphael Gualazzi

Raphael Gualazzi torna al Festival di Sanremo con il brano “Carioca”. L’artista è alla sua quarta presenza al Festival e ritorna sul palco dopo 6 anni d’assenza.

Testo canzone Raphael Gualazzi: Carioca

Questo il testo di “Carioca”, il brano che Raphael Gualazzi porterà al Festival di Sanremo 2020:

L’ultimo bacio è un apostrofo

Che mi hai lasciato

Non ci sei più e sono in un angolo

Tirando il fiato

Io che con te ho sorriso e pianto

Fino a non vedere

La nostra storia è stata un salto

E io non so cadere

Vedo

Nel buio

Luci

Di un locale a due passi da me

Nel fumo

Una voce

Mi sospira dai balla con me

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Puoi cancellare ogni momento

In una volta sola

Meglio spazzati via dal vento

Che ogni tua parola

Ora

Vedo

Nel buio

Il tuo viso a due passi da me

Non hai

Scuse

Per tenermi lontano da te

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Che io sia maledetto

Dai non fare la stupida

Fammi un sorriso

Che la noche se ne va

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Non me ne importa di quel che pensi

Non me ne importa di quel che senti

Non mi ricordo neanche chi sei tu

Voglio sorridere dei miei sbagli

Voglio rivivere sogni immensi

Voglio una vita che non finisce più

Ma chi l’avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi)

Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti)

Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu)

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli)

Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi)

Carioca (Voglio una vita che non finisce più)

Carioca

Carioca.

Significato canzone Raphael Gualazzi “Carioca”

In questo pezzo Raphael racconta di un’attrazione per una donna dalla pelle calda più del sole. È un sogno, ma è anche un incubo. Insomma, fondamentalmente si tratta solo di un’avventura. Lo stesso Raphael Gualazzi ha raccontato Carioca: “È una parola che designa gli abitanti di Rio de Janeiro. Ma soprattutto rappresenta una tipologia precisa di personaggio, quello che vive alla giornata. È una filosofia di vita. Ci sono elementi di musica cubana, atmosfere esotiche: è un brano visionario. Non sono mai stato in Sud America, anche se sogno di farlo da sempre.”