Diletta Leotta: biografia Diletta Leotta, carriera, vita privata Diletta Leotta, social Diletta Leotta e Sanremo

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica classe 1991, laureata in Giurisprudenza e nota soprattutto per la sua partecipazione a programmi sportivi. Debutta in tv nel 2010 su Antenna Sicilia, per poi passare a Mediaset l’anno successivo.

Chi è Diletta Leotta?

Il suo vero nome è Giulia Diletta Leotta, ma ha deciso di tenere soltanto il suo secondo nome per farsi conoscere in TV. La giovane catanese ha iniziato la sua carriera nel mondo televisivo grazie a Sky Sport, ma successivamente è passata a Dazn. Diletta Leotta DAZN Non solo sport, Diletta Leotta è una conduttrice a 360 gradi e nel luglio 2019 l’abbiamo vista accanto a Daniele Battaglia alla conduzione di W La Playa, il programma estivo su Italia Uno. E si è fatto il suo nome, nel corso del 2019, anche per la conduzione di Sanremo 2020.

Diletta Leotta è fidanzata?

Nel giugno 2019 alla bellissima showgirl è stata attribuita una relazione con Francesco Monte, prontamente smentita. Solo un mese dopo, si è vociferato di una liaison con Daniele Scardina, pugile (che Chi ha paparazzato con lei in atteggiamenti intimi). “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“, ha rivelato lui a Gazzetta. Però, pochi giorni dopo ecco altri scatti, stavolta con un musicista, Matteo Lotti. Insomma, della vita privata di Diletta si continua a parlare (e nell’ottobre del 2019 si è fatto anche il nome di Alessandro Borghi…), ma lei non ha mai confermato nessuna delle liaison.

Diletta Leotta, le foto hot

Nel settembre del 2016 sale suo malgrado agli onori delle cronache per la diffusione di alcune sue foto che la ritraggono in atteggiamenti intimi hackerate dal suo telefono cellulare. Le immagini hot vengono diffuse sul web, e sono seguite dalla comparsa di un video altrettanto piccante che mostra scene di sesso esplicito in un bagno. In realtà, la ragazza che viene immortalata compare solo di spalle e quindi non può essere vista in volto, anche se se ne può notare la lunga e bionda chioma, che fa pensare proprio alla giovane siciliana. “Non le vedevo da anni: erano di quelle foto che fai senza un senso e magari cancelli subito. Non le definirei nemmeno sexy, erano giocose, riguardandole mi sono anche un po’ vergognata. Mi sono resa conto che facevano parte di un mio archivio privato, non sono molto pratica di queste cose. Qualcuno deve averle cercate intenzionalmente forzando il mio profilo iCloud.”

Per questo episodio Diletta Leotta sporge una denuncia alla Polizia Postale e chiede che chiunque si sia reso responsabile della distribuzione e della pubblicazione delle foto venga perseguito penalmente. Diletta è fidanzata con Matteo Mammì, dirigente del canale Sky, con cui convive a Milano. Ha due sorelle e un fratello. Nel febbraio del 2017 è ospite sul palco di Sanremo 2017 per sensibilizzare il pubblico sul problema della privacy. L’anno seguente presenta su La7 la finale di Miss Italia 2018, affiancata da Francesco Facchinetti. Torna a Sanremo nel 2020 come figura femminile, spalla del conduttore Amadeus.

Dove abita Diletta Leotta?

Diletta Leotta vive a Milano in una meravigliosa casa in cui predominano i colori chiari e gli arredamenti moderni. L’abitazione, suddivisa su due piani, è collegata da una scala di vetro e perfettamente abbinata al resto dell’arredamento: divano color crema, mobili bianchi e pochi oggetti – ma ricercati – in giro per la casa. Anche la cucina è total white e nonostante lo stile minimal non sembra mancare nulla: macchina del caffè, ceppo con i coltelli e attrezzi da cucina invidiati anche dai professionisti! Immancabile, poi, un grande terrazzo con vista sul capoluogo lombardo completo di piante e sdraio prendisole.

Quanto guadagna Diletta Leotta?

Non sono conosciuti i guadagni della giornalista sportiva, ma possiamo immaginare che si tratti di una cifra decisamente alta. Stiamo parlando, infatti, di una conduttrice televisiva che conta numerose collaborazioni alle spalle, le più importanti con Sky e Dazn. Da tenere in considerazione anche il suo numero dei follower su Instagram e su Faceboo