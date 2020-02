Classifica Sanremo 2020: primo Gabbani, ultimo posto per Junior Cally

Classifica Sanremo 2020: si è chiusa con successo la seconda serata di Sanremo 2020. Stilata la classifica provvisoria al termine della seconda serata, mostrata al termine della puntata da Amadeus. Ieri sul palco si sono esibiti gli altri dodici artisti in gara, tra gli ospiti c’erano Zucchero Fornaciari, Gigi d’Alessio, Massimo Ranieri, Tiziano Ferro e gli attesissimi Ricchi e Poveri.

Come funziona il meccanismo di votazione?

Sono quattro le giurie – demoscopica, orchestra, sala stampa e televoto – chiamate a votare le esibizioni di ciascun cantante in gara. Il sistema di votazione si articola in questo modo: in ogni serata ci sarà una sola giuria che darà il proprio voto alle canzoni, al termine della kermesse canora le giurie potranno votare collettivamente.

Nel corso della prima e della seconda serata le esibizioni sono state votate solamente dalla giuria demoscopia e alla fine della serata è stata mostrata al classifica. La terza serata, quella di giovedì 6 febbraio, sarà quella delle cover: i 24 big in gara faranno ascoltare le loro versioni di canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Le esibizioni saranno votate solamente dai componenti dell’orchestra.

Tutti e 24 i big in gara si esibiranno anche nel corso della quarta serata, stavolta cantando le loro canzoni. La classifica di fine punta svelerà come avranno votato i giornalisti. La quinta serata sarà l’unica in cui le varie giurie voteranno collettivamente: voteranno di nuovo la demoscopica e la sala stampa e voterà per la prima volta in questa edizione anche il pubblico da casa attraverso il televoto.

Sanremo 2020, la classifica generale

Al primo posto spicca Francesco Gabbani, già vincitore dell’edizione 2018 del Festival. Seguono a ruota Le Vibrazioni guidate dal frontman Francesco Sarcina. Terzo posto per Piero Pelù con la canzone “Gigante”.

1 Francesco Gabbani

2Le Vibrazioni

3Piero Pelù

4 Pinguini Tattici Nucleari

5 Elodie

6 Diodato

7 Irene Grandi

8 Tosca

9 Michele Zarrillo

10 Levante

11 Marco Masini

12Alberto Urso

13 Giordana Angi

14 Raphael Gualazzi

15 Anastasio

16 Paolo Jannacci

17 Achille Lauro

18 Enrico Nigiotti

19 Rita Pavone

20 Riki

21 Elettra Lamborghini

22Rancore

23Bugo e Morgan

24 Junior Cally